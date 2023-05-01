賴清德是堅定的台獨支持者，90年代擔任國大代表期間曾在議場高舉「台獨萬歲」標誌，擔任台南市長時曾在議會連說3次「我主張台灣獨立」，但隨著職位的改變而逐漸調整論述，努力淡化獨派色彩，近期更主張「和平保台」、「兩岸交流」，不禁讓人疑惑，哪一個才是真正的賴清德？

言論對大陸充滿敵意

中美對抗激化、台海兵凶戰危之際，代表民進黨角逐2024總統大位的賴清德，希望降低兩岸戰爭風險，用心可以理解，但政治人物，尤其國家領導人「可信賴」的人格非常重要，而「誠信」首要言行合一，不能說一套作一套，若只有口號式的宣示，而沒有具體的實踐方法，就只是誇誇其談騙選票，不值一哂。

賴清德日前發表參選演說，提出「和平無價，戰爭沒有贏家」，「我們將秉持對等、尊嚴的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流」，「增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力」等主張，如果遮住姓名或黨派，會讓人感覺是國民黨的主張，與4年前蔡總統競選連任時，高喊「拒絕一國兩制」的辣台妹風格迥然不同。

如果去脈絡化理解這段文字，很容易得出「賴清德向大陸釋出善意」的結論，這應是賴清德想給綠營以外選民看到的一面。但另一面呢？賴清德在這篇演說中直指，馬前總統大陸行「是走回過去一中原則框架」，2024將是「民主與專制的選擇」，還表示要做好「抵抗中國入侵」準備、「從容因應威權主義的威脅」，「結合理念相近的民主盟友，一起對中國產生有效的威懾」。

可見，民進黨長久以來對大陸的政治標籤，以及依此建構的兩岸「敵對關係」邏輯，賴清德並沒有做出任何改變：第一，大陸是威權專制的代名詞，是台灣民主的敵人；第二，大陸為兩岸關係設定的一中框架，對台灣前途不利；第三，大陸不放棄武力攻台，台灣要「反侵略」。如果回顧賴清德之前表示，台灣「絕對不能再出現外來的統治」，可進一步印證，賴清德眼中的大陸就是「有意併吞與侵略台灣的外來政權」。

如此一來，中國大陸在賴清德看來就是敵人，唯有威懾、抵抗一途，哪裡還需要「和中」？哪裡還需交流？反過來，當北京看到「敵我關係」的兩岸定位，怎麼可能相信賴清德「增進彼此的了解、理解、諒解、和解」為真？同樣，早已對台海生戰高度憂慮的國際社會，看到賴清德對大陸充滿敵意的言論，怎麼可能相信民進黨若繼續執政，兩岸情勢會轉危為安？

抗中是真 和中是假

兩岸意識形態、價值理念不同，這是事實，也是兩岸分治延續70年的原因。台灣對大陸制度當然可以有自己的判斷，可以批評、反對，但需要講究政治智慧。兩蔣時代國民黨反對中共統治，但以兩岸都是中國人、兩岸之爭是中國代表權之爭為前提；馬英九政府也關心大陸民主人權、爭取在陸台人權益，同樣建立在兩岸一中、九二共識的基礎上，藉由兩岸協商談判彰顯我方立場，兩岸是有「護欄」的競爭關係。

賴清德視大陸為「敵人」，可證抗中是真、和中是假。至於他自詡台南市長任內的兩岸交流政績，根本不值一提。他之所以有機會參與兩岸交流、赴大陸行銷，是享受馬政府認同九二共識的政治紅利。更何況，賴清德消費大陸的善意，選擇在對岸公開宣揚台獨，看似有種，實則搞砸了自己的政治信譽。這如何讓人相信，賴清德若上台，兩岸關係仍可以保持穩定、展開交流？

以「敵我關係」界定兩岸關係的賴清德路線，註定會讓兩岸和平、交流淪為空中樓閣。從辜汪會談到馬習會，兩岸和平最重要的經驗是「求同」才能「存異」，賴清德不僅把「異」放在首位，還將兩岸差異上升為道德對抗、敵我矛盾，將泯滅兩岸「求同」的可能，葬送和平的機會。