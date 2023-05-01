隨著2024年總統大選逼近，又開始出現許多民調。從過去的經驗可以知道，總是會有很多民調的數據跟別人大不相同，也跟選舉結果大不相同。這是假民調嗎？坦白說，除非公權力介入調查，不然只有當事人知道。

民調跟民主關係密切，從這個角度來看，假民調就是破壞民主，官方跟民間都應該設法破除。然而，現況卻是假民調無所不在，許多民眾根本就不相信民調，造成台灣認真做民調者的傷害。

過去有不少民調，只是公布數據，其他什麼都不公布，這樣太容易造假了。偏偏新聞業者多數有聞必錄，常常沒有要求民調業者提供更完整的資訊，結果就是「據說」的民調數字也常常被報導，也就是有些政治人物主動公布說他們看到或聽到不公開的民調數字。這大概就是最容易造假的民調。

據了解，中央選舉委員會似乎沒有主動關注怎麼預防假民調。公權力不介入，民間能做的，只能透過推動透明化來減少假民調。所謂的透明化，就是呼籲民調業者盡量公布足夠的資訊，如此一來，要造假難度就會高一點。當然，真的要做假民調，還是有辦法造假，只是成本更高。

2022年九合一選舉，中華傳播管理學會推動「民調透明百科」計畫，參考美國的經驗，列出期待民調業者公布的資訊，最基本的是出資者及民調主持人的資訊，還有完整的民調問卷題目及抽樣方法。事實上，這也是《選舉罷免法》規定必須公布的資訊。然而，即使是這麼基本的資訊，還是有很多民調業者沒有公布。

進一步的資訊是完整的報表。現在民調業者多數使用SPSS等統計軟體，一定會有完整的報表。真的有做民調，報表就會很詳細。完整公開，或最起碼公布某些題目，才能取信於大眾。

最完整的資訊就是直接公布統計軟體的電子檔。當然，有些民調或許因為涉及保密，不方便公布完整的電子檔，但是最起碼可以公布幾個題目的電子檔；除此之外，如果願意公布民調進行時的照片，或一小段攝影畫面，更能讓大眾相信。

事實上，如果要造假，有心人士還是可以造假。但是公權力不介入，民間能做的大概只有這樣而已。除非，民調業者願意主動讓監督團體派員見證。

然而，即使只是要求透明，從上次九合一選舉的經驗來看，也有非常多的民調業者完全做不到。經驗顯示，認真做的業者會主動跟中華傳播管理學會查問為何評等不高，可見問心無愧；也有很多業者多次被評等很低，卻依然故我，讓人嘖嘖稱奇。

總統選舉即將到來，衷心期盼主管機關認真看待假民調的課題，不要讓造假者羞辱我們的民主。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）