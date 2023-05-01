新北市長侯友宜被民進黨立委羅致政大酸說不出流利英語，對照民進黨前總統陳水扁及蔡英文總統，一個英語致詞說不出口，一個喜歡賣弄英語卻常出錯，印證會講英語不見得就會治國。綠委背後真正的用意，就是要影射侯友宜沒有國際觀、不夠格選總統。

民進黨總統參選人賴清德，在黨政龐大資源奧援下，全省走透透成立「信賴之友會」。國民黨最快5月中旬才會完成徵召，郭台銘雖動作頻頻，侯友宜依然屹立不搖，將是民進黨最難纏的對手，綠營因而想方設法把侯困在新北市，就算拴不住他，也要他負傷參選。

由於侯友宜還沒被徵召，無法對國際情勢與兩岸關係說清楚，綠營因而結合名嘴，不斷批判侯沒有國際觀。侯日前針對兩岸關係提出「杯水論」，以共生體概念比喻中華民國與台灣，指出兩岸一定要在平等、尊嚴、友善的基礎下務實交流。綠營立即撲面而來，猛酸「昔有塞子，今有杯子！」

民進黨維持一貫抹黑手段，全力複製把韓國瑜打成草包的手法，要把侯打成另一個草包。於是杯水論就扭曲成降級版的韓國瑜，還把韓國瑜的塞子比喻拿來揶揄侯友宜的杯水論。在這種惡意形塑侯的人設思維下，才會有綠委不分青紅皂白，狂酸侯說不出流利英語。

侯友宜雖沒喝過洋墨水，英語再怎麼落漆，看來也不會比陳水扁差到哪裡去。阿扁不論在國內外任何場合，從沒用英語致詞或演講過。侯友宜應邀出席世界獸醫師大會是在國內舉辦，用國語致詞完全合乎國際禮儀，綠委以此大作文章，只能說民進黨內心最擔心的，就是侯友宜如預期被徵召，那賴清德就有一番苦戰了！