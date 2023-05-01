媒體最新民調指出，34％選民最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，為所有調查政黨中最高，國民黨、民眾黨則是13％、14％。為何在賴清德民調一直高居不下的此時，竟然有34％選民想要下架民進黨。

首先，過去一段時間，民進黨全力抹黑、攻訐、指摘侯友宜，訕笑國民黨不團結，將侯與國民黨鄙視為很好打的「肉腳」。舉凡民進黨官員、挺綠媒體、名嘴、側翼等，毫不手軟地大肆批判侯友宜和國民黨。

這種一面倒地人身攻擊、對人對黨，不對事的毀壞式醜化與中傷，看在民眾眼裡，自然會有同情被羞辱者與認清事實地感受與認知。這應是有34％選民，看不下去民進黨的仇恨式醜化抹黑戰術，因而不希望看到民進黨在2024贏得總統大選。

其次，賴清德原先主張的和平抗中，激起兩岸關係發生戰爭的潛在危機，現在連保二總隊都將加強軍事訓練，以備未來若發生戰爭，可以平戰轉換，適時投入戰場。另大批的美國軍火商已來台參與軍事論壇，其實也是藉機推銷軍火，同時美軍軍事教官，也陸續來台指導國軍相關軍事戰備。

上述舉措與動作，就是兩岸武力徵候明顯的警示，這也逼得賴清德調整成和平保台選戰策略的原因。而這個因素，使得民眾在台灣安全堪憂的考量下，在媒體民調呈現支持度上，侯友宜42％高於賴清德的35％，這就是民眾要和平安全高於與中對抗的危險之務實選擇。

值得深思的是，攸關選舉勝負約占30％至33％比率的中間選民，有23％不希望看到民進黨勝選。最主要的原因是中間選民看重，安全第一、經濟能振、科技撐台、無戰無犯這四項國家發展與民生大計。在大選藍綠歸隊時，決定勝負的中間選票，就是決戰的成敗。此次23％不希望看到民進黨勝選，應該會讓賴清德寢食難安。

而此次民調，選民要下架各黨的百分點是，民進黨34％、國民黨13％、民眾黨14％，這個數據及23％中間選民發出的強烈態度，將是明年可能翻轉藍綠對戰的勝負之鑰。賴清德領導的民進黨，還能高沈無憂嗎？

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