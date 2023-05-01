美國軍火之王Lockheed Martin Corporation將派員訪問台灣。（示意圖／shutterstock）

25家美國軍火商派出代表來台灣，討論合作生產無人機與彈藥事宜。這個舉動將提供中美軍火業者無限商機，卻讓台灣離毀滅更近了一步。

台灣地處中美兩強爭霸的要衝位置，旣是盾牌也是利箭。美國長年以之緊扼中國咽喉，斷其雄圖。近年則更借鑑俄烏戰爭，欲以台灣為利箭，射向中國，以坐收漁翁之利。風雲際會的此刻，這支利箭的指向，決定未來的世界，誰主浮沉！

戰爭一旦發生，美國自認可聯合日本澳洲等同盟，痛擊中國。不但能維繫霸權於不墜，甚至可以中國龐大的外匯，挹注美國經濟之匱乏。戰事即使不利，全身而退也無問題。此時，軍火商已賺得盆滿缽滿，大擺盛宴慶功，誰會顧及戰火中被砲火摧殘的台灣，那斷瓦頹垣、那遍地傷殘。但獵人怎麼會關心箭折鏃毀那必然的後果呢。身為利箭。只能自保。我們要冷靜綜觀世局，找出自全之道。

倘若中共無端生事，這筆血債將會成為為中國崛起最大的絆腳石。戰後即使統一了台灣，但仇恨值將讓兩岸的融合幻滅。又因為違背了人類的主流價值，在美國帶領下，中國經濟將面臨封鎖，道德文明將失去話語權，永遠無法昂首於世界。

但台灣若任由美國長臂管轄，箭指北京，所謂以備戰來避戰，無異高空走鋼索，授人以柄。一旦越過紅線，就是無底深淵，萬劫不復，後果只能自擔。

所以，我們應正告美國軍火商，台灣雖然是個科技島，但素以科技促進人類福祉，從不以科技製造殺戮。且兩岸同屬中華，熱愛和平是我們共同的文化特質，所以解決爭端有自己的方法。

孟子說：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」仁者推己及人，智者因時制宜。孫子又說：「惟上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」大陸當知「必以全爭天下」，攻城乃下下策；台灣亦當知「三軍之不可以進」則能自全。」所以，兩岸只要回歸中華文化，汲取祖宗智慧，自能通過對話，找出解方。

我們歡迎遠客，但不歡迎戰爭。台灣除了是戰略要地，還有2300萬條性命。利箭只要深藏不出，就能自全。不勞美國長臂管轄，越俎代庖。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※