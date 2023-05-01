我友邦巴拉圭總統大選結果出爐，由友台的執政黨「紅黨」候選人貝尼亞勝出，暫時解除了台巴斷交的警報，蔡政府鬆了口氣，總統府馬上表達祝賀，並希望兩國邦誼持續友好深化。然而連民進黨高層都覺得台巴邦誼未來難以樂觀，還持續鼓吹不可能的兩岸邦交國雙重承認。

巴拉圭在此次大選中，是否與台灣維持邦交成為朝野攻防的焦點之一。執政黨友台，在野黨總統候選人放話當選後要和台灣斷交，和中國大陸建交，如今執政黨候選人順利連任總統，承諾將延續與我國的邦交，但也暗示將來要與大陸發展關係，導致外界認為台巴邦誼未來仍難以樂觀。因而民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬主張，如果巴拉圭承認中華人民共和國，也可同時又承認台灣、中華民國。這話聽來像是為了巴拉圭未來可能的轉向提供一個解方，但這種觀點可謂緣木求魚，也顯現了執政黨的無知無能。

其實，這就是所謂的「雙重承認」。在統一前的德國與當前的韓國都有類似情況，尤其兩德與兩韓也都進入聯合國。但這不只是當事國雙方要達成協議，聯合國五常也都必須支持。如今，兩岸官方及高層毫無接觸，台海甚至已兵凶戰危，執政黨在此時提出此種構想，甚至帶有極度挖苦與嘲諷的意味，可見執政黨已經急病亂投醫，絕對無助於兩岸的緩和。

但這種雙重承認的模式已經是外交部的一種想定。3月下旬，我國與宏都拉斯斷交，是蔡英文任內的第9個斷交國。事前外交部次長俞大㵢亦曾表示，「歡迎阿根廷同時與中國和台灣交往」，這是否等同接受「雙重承認」？外交部長吳釗燮當時並未明確否認，還說未來不排除各種狀況。但如此一來，是否就是鼓勵中華民國僅存的13個邦交國與對岸談判建交？

依照當前的國際情勢來判斷，除非兩岸達成協議，所謂的「雙重承認」才有可能。易言之，目前主要的決策者是北京。就連在馬英九時期，大陸也都只是以「稍安勿躁」來安撫有意外交轉向的我方邦交國，結果只有甘比亞在2013年與中華民國斷交，但直到2016年才與大陸復交，可見此乃甘比亞的單邊行為，兩岸關係基本穩定，馬政府也維持住了邦交國，但也都沒談到雙重承認。在國際組織方面，北京乃以邀請函方式(by invitation)來加以限制，以防日後政黨輪替所可能產生的後果，一直也未見雙重代表。

美國不支持台獨、兩個中國與一中一台的政策是否鬆動，仍值得觀察，但美方確實有人支持正式承認台灣，其中就包括正在台灣訪問的美國前國安顧問波頓，但這只是美國微弱的非主流意見，不過這種「雙重承認」的言論還是有可能鼓舞了蔡政府，讓被斷交到怕的蔡政府當作一根救命的稻草，因而從外交部到黨團幹部都一直在放話試探。

事實上，如果蔡政府不思考如何改正錯誤的兩岸政策，外交雙重承認只是個異想天開的單方想法。今日閃過巴拉圭可能斷交的危機，未來還有持續被斷交的壓力，治標不治本，外交人員再怎麼努力也是徒勞。

（作者為國立政治大學兼任教授）