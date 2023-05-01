中共軍機（艦）在台海周邊執行實戰演訓任務已經成了新常態，回顧馬政府執政時期，沒有任何一架戰機及艦艇對台灣遂行滋擾和威脅，乃是兩岸關係最和睦的時期，無奈，過去和平的回憶如今只能追憶。

民進黨2016重新執掌政權後，台獨氛圍激起狼煙四起，解放軍每日動輒數十架次的各式戰機艦艇，為「一個中國」的立場樹立捍衛領空及海疆的態勢，但大陸並未極端使出霹靂手段，卻讓這群台獨旗幟鮮明的政客認為「你敢怎樣？」

其實中方截至目前為止，仍然壓根不想怎麼樣，念茲在茲的都是謀求和平共處的方式，正如王滬寧當面跟夏立言表示，大陸真不想和台灣打仗，馬英九也指出，中國一直認為可以使用軍事手段，但他認為此刻對岸並沒有準備這樣做，不僅是人道考量，更是因為任何軍事干預手段，會極大程度的傷害兩岸關係。

不過，日前中國東方航空班機因故飛越金門上空，還是產生了不小連漪，網路平台正反評論大量湧現。這架班機原定從上海直飛香港，循例是沿M503航線（台灣海峽中線以西）南下，網友批判靠近中國大陸有W121、W122、W123三條航線，為何要逕自臨經台灣領土上空。眾所皆知在空航班（尤其是民航機）均透過儀器與地面塔台構聯引導，若非特殊情况不可能恣意更改航線，很顯然的就是遇上在空機需避讓，或是雷達顯示有亂流、雷雨等不良天候因素，實非挑釁意圖，航安為上，各界不必過度解讀。

雖然當下台海硝煙味濃重，台灣人民儼如驚弓之鳥，然而金廈早已形成共同生活圈，今年2月，金門縣議會「跨黨派問政聯盟」以及「無黨籍聯盟」即倡議「金門永久非軍事區」，金門已非前線，無須緊張擔心。

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