最新民調顯示，「2024下架民進黨」可說是眾多選民的共識，而觀察在野黨，也只有國民黨具有較高執政的機會，因此國民黨應該推出什麼樣的總統候選人，就備受關注。而最有可能代表國民黨取得2024總統大選參選權的新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘，兩人目前的民調呈平分秋色之勢，顯見這段時間密集曝光的郭台銘支持度正在追趕侯友宜，競爭態勢相當緊繃。

以對基層及中南部選民的吸引力、耐打度、政策可檢驗性、人格可信任度等多個條件來檢驗，侯友宜的條件顯然都高於郭台銘。出身嘉義縣的侯友宜，因形象和從政歷程的本土性強，因此常被認為是「非典藍」，但他也因而能夠走入傳統國民黨人不易跨越的南部選區，甚至是藍軍唯一能夠得到綠色選民認同和支持的國民黨候選人。

從日前郭台銘赴日返台後，立即勤走中南部基層，想要爭取民眾認同，且要大家別再稱他為「郭董」，他現在是「阿銘」，就可看出郭台銘也知基層和南部不是他的地盤，所以才急著要補破網，表現出親和力。然而，從政需要長期耕耘，如此臨時抱佛腳，效果其實有限。

至於談到政治人物最怕的「耐打度」，那恐怕更是郭台銘的罩門。眾所周知，民進黨打起選戰來，上窮碧落下黃泉，全面撕咬對手，絕對不留任何餘地，從之前中二選區立委補選時，國民黨候選人顏寬恒所受到的「全方位」攻擊至今風波未歇，就可知民進黨心狠手辣的程度。

顏寬恒只是一名立委補選的候選人，遭遇就如此慘烈，一旦郭台銘取得國民黨2024總統門票，豈不被往死裡打？事實上，根據前民進黨立委郭正亮透露，上次總統大選，民進黨就組成了「打郭小組」，收集了許多郭台銘在企業經營和私人生活上的各種「黑料」，只因當年最後是前高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，所以這些內容豐富、五花八門的資料沒有派上用場，但如果這次郭台銘出線，那民進黨絕對會讓郭台銘「好看」。

向來做生意霸氣、甚至以「為達目的不擇手段」聞名的郭台銘，在幾十年的企業經營過程中，有沒有留下什麼可做為選舉攻擊的材料，值得關注；更別說坊間各種風花雪月的傳聞，同樣也令藍軍支持者擔心其中存在地雷。

若選舉打到這個程度當然是非常不好也很不堪，但民進黨就是這樣的政黨，不能不多加提防。在這方面，投身政壇多年且已有選舉歷練的侯友宜，早已被民進黨的選舉奧步「煎煮炒炸」過，就算決定投入2024大選，除了可能被攻擊為落跑之外，幾乎可說是對民進黨的抹黑手段免疫了，所以說侯比郭更耐打。但落跑之說其實見仁見智，新北市民並非全然無法接受。

至於政治人格、做事可信賴度等，從過往長期呈現的結果來看，這些條件侯友宜都完勝郭台銘。至少侯友宜在警界的表現，以及在新北市從副市長到市長的執政成績，都足供外界檢驗且獲得正面評價。

侯友宜與郭台銘的競爭已逐漸白熱化，國民黨主席朱立倫應以最公正中立的態度，盡早做出徵召，別再拖拖拉拉，把一手好牌打爛了！

（作者為作家）