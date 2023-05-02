我常搭台灣高鐵，習慣翻閱車上雜誌《TLife》月刊。《TLife》每期都有一個專題，以「搭高鐵遊台灣」為名精彩呈現，讀了總是令人心嚮往之。不過，我很納悶，「搭高鐵遊台灣」帶大家去了那麼多值得一遊的地方，為何始終不到金門？

這真是一個詭異的現象，所以我2020年3月19 日坐在高鐵上，曾打算要寫一篇〈搭高鐵遊金門〉。不料新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，2020年4月高鐵椅背網袋內也暫時停止提供《TLife》了，只好擱筆。這一擱，便是三年。三年來，《TLife》其實並沒有停止「搭高鐵遊台灣」的專題企劃，但仍舊沒有關於金門的專題。

台灣高鐵根本開不到金門，「搭高鐵遊金門」之說不啻癡人說夢，您會這樣想嗎？請聽我解釋：台灣高鐵也開不到基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東、南投呀，但「搭高鐵遊台灣」從未漏掉它們，其中南投縣就至少去了五次以上。

也許您會說，基隆、宜蘭、花蓮、台東、屏東、南投屬於台灣本島，都是轉車即可抵達的地方嘛。那麼，我再告訴您，台東的綠島、屏東的小琉球皆非乘車能到之處，「搭高鐵遊台灣」也費心作了「跟我們一起優遊國際級潛水勝地『綠島』」（2019.6）、「現在就來屏東小琉球潛水賞海龜」（2018.2）的推薦；即使大家都知道開車絕對到不了的離島澎湖縣，「搭高鐵遊台灣」還推薦過二次呢！一次是「探石滬、尋花窗，豔夏澎湖還有這些新玩法」（2018.6），另一次是「與潮浪聲相伴，踏上澎湖南方四島的時光靜止之旅」（2021.6）。

我在想，說不定「搭高鐵遊台灣」的「台灣」專指舊的台灣省轄區域，因此刻意不將昔時福建省金門縣、連江縣納入吧？不過，這個解釋也不對，因為《TLife》2022年8月號企畫了「跟著馬青跳島玩馬祖」專題，編者特別介紹本期「搭高鐵遊台灣」：「讓我們跟著馬祖青年，從這島到那島，從新生代的視角跳島玩馬祖，除了獨特的軍事地景，也看到在地文化的新詮釋。」

高鐵「跟著馬青跳島玩馬祖」專題，在三位帶路人的帶領下，記者對連江縣馬祖東引、南竿、東莒的自然生態、戰地遺跡、聚落建築之美作了深度的報導，告訴讀者馬祖不只有近年來讓人瘋狂追逐的藍眼淚，還有「馬祖擺暝」的元宵美麗祭典……。文末，又依專題體例，提供「馬祖3日遊」的行程建議，以及馬祖紅糟醬、彈藥箱巧克力、金銀花糖、文創明信片、煎貝、桌遊等伴手禮的介紹。

金門版「摩西分海」，建功嶼踏浪追日。（作者提供）

我當然樂見《TLife》「搭高鐵遊台灣」製作馬祖、澎湖，以及台灣各地的旅遊專題，而且有時離島也在本島，還記得我乍看2020年3月號《TLife》時，就被該期「搭高鐵遊台灣」的主題「尋訪眷村舊時光」，帶領讀者穿越時空，「走逛桃園馬祖新村與屏東勝利新村」的精彩企劃給吸引了。只是轉而一想，怎麼沒有金門呢？實際上，新北市中和區、桃園市楊梅區也有金門新村不是嗎？它們的今昔面貌與背後的歷史故事，也應該受到關注才對啊！

我從2015年10月號的《TLife》查起，發現近七年多來，一共91期的「搭高鐵遊台灣」帶讀者遊遍台灣各縣市，其中高雄市六龜區甚至推介了二次（2018.8「探索六龜自然風光」、2023.2「一品六龜的自然芬芳」），但卻連一次也沒有想要引領高鐵乘客遊金門，這著實讓人百思不得其解。

台灣的金門，觀光旅遊資源豐沛，不缺在地帶路人，伴手禮之多更不用說了，偏偏始終得不到《TLife》「搭高鐵遊台灣」的青睞。我真希望金門縣政府觀光處可以主動與台灣高鐵公司洽商此事，至少也問一下他們：搭高鐵遊台灣，什麼時候才會輪到金門？（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

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