少子化問題幾乎是世界性問題，且被定位是國安危機。要如何解決呢？幾乎很難提出甚麼有效方法，讓大家多生孩子。對政府來說，最簡便的方法，就是給生育、育兒補助。但養孩子辛苦萬分，豈是區區金錢補助，能夠達成效益的呢？

移民可紓解少子化

大家有沒有想過，孩子一定要是自己生的嗎？領養別人的孩子，不也是自己的孩子嗎？我有個晚輩朋友，他自己有孩子，而他又自非洲窮苦地區領養了好幾個孩子，而且是身心殘障的，這是一對愛心滿滿的夫妻，令人敬佩。

我用這個領養孩子的例子，是想讓大家間接的知道一件事，我們歡迎移民，一樣可以解決少子化問題。而且如果運用得當，可以移進許多有才華的人，更是國家之福。美國歐巴馬總統是非洲肯亞人，2015年曾以美國總統身分訪問祖國肯亞。美國甘迺迪總統是愛爾蘭移民第四代。

留學生多半貢獻美國

美國在運用移民方面十分成功。在大學裡設高額獎學金，吸收外國優秀的大學生去讀書，最後留在美國，奉獻美國，這是美國在許多方面領先其他國家的重要原因。台灣是一個重要奉獻美國的國家，我1961年成功大學畢業，當時像台大這樣一流的學府，畢業生大部分前往美國留學，留在美國，奉獻美國。我們台灣花了很多錢，好不容易培養的最優秀的大學生，都去奉獻美國了。

這是活生生的例子，大家不要忘記。

所以我們如果也可以有效的仿效美國，能以優惠條件吸引外國移民，那將是一本萬利的事。新加坡彈丸之地，但有百萬優秀技術移民，所以新加坡對少子化並沒有太多壓力。

可接受人口輸入

台灣有50所以上大專學校，因少子化，招生嚴重不足，很多要關門大吉。但是對岸大陸每年有1000萬名高中生考大學，僅一半被錄取，如我們開放陸生來台，只要少許名額，就能填補台灣高教少子化的缺口。我舉這個例子，是告訴大家人口輸入，可以解決很多問題。上面是以技術移民為例，其他基層勞力，境外輸入更是十分普遍的事，台灣現在外勞不是滿街跑嗎？

世界銀行統計全球有2.5億人口，居住在出生國以外的國家，這些人如組成一個國家，將是世界第四大國。所以有效的吸引移民，是解決少子化及富強國家的有效途徑。但是在台灣，很多人有狹隘的地域觀念，到今天還在分本省人、外省人。有時還要稱別人是外省豬，滾回去。

進口糧食 也進口人

台灣能源97％來自進口，我們的小麥自給率只有1％，幾乎全賴進口，大宗穀物自給率都在10％以下，也是仰賴進口。大家不要忘記人也是可以進口的，而且可以選擇優良品種進口。少子化又何懼之有呢？

更好笑的是，政府竟然想用少許的金錢補助來鼓勵生育，訂出這樣鼓勵政策的人，大概都是無子西瓜，不知養育子女的辛勞及成本。如果真想以金錢補助來鼓勵生育，還不如大力鼓勵世界各國，尤其中國大陸來台投資。中國大陸現在許多領域都居世界第一，經濟力量僅低於美國。

據估計再過五年，大陸經濟發展將超越美國，世界第一。

如果台灣能夠不抱著美國大腿，在海峽兩岸共同努力下，台灣一定可以搭上大陸的太空火箭，讓台灣經濟快速發展起來，當大家薪水及年終獎金都大幅提高時，夫妻之間自然會討論：老婆，我們生個孩子吧！

所以鼓勵生育，不是靠政府那一點補助，而是靠經濟發展！