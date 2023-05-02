由政府發起大型群體基因計畫（population genomics），既可促進全民健康，又能帶動生醫產業發展，就如同造橋鋪路的公共建設，既可強化基礎建設，又可提供就業機會一樣，一舉兩得，值得積極推動。

生醫產業是政府為加速台灣產業轉型升級，追求永續經濟新模式所提出的「5+2創新產業」之一，行政院並於2021年正式訂定精準健康（Precision Health）為生醫產業推動的主軸，希望台灣能邁向精準健康的新紀元。一方面希望從「疾病治療」邁向「預防保健」，大力推升全民健康；一方面也希望能結合台灣資訊電子科技優勢，和高水準醫療及全民健保大數據，開創具國際特色的新興高價值生醫產業。

「精準健康」的意義，在於能針對每個人不同的遺傳、體質、環境、及生活型態，更精準地及早進行疾病預防和保健。 誠如兩千年前黃帝內經所言：「上醫醫未病，中醫醫欲病，下醫醫已病」，精準健康即是上醫醫未病，不但可以提高國民生產力，節省醫療健保支出，在當前社會高齡化的趨勢下，尤其更顯重要。依據Frost & Sullivan的市場分析報告預估，全球精準健康市場從2020年到2025年，將由3,198億美元成長至5,847億美元，市場潛力龐大。

而要達到所謂個人化精準健康的關鍵，在於能透過大規模的群體基因及健康大數據的分析，找出國人罹病風險因素及對應基因，使得具有該等高風險基因的個人能及早預防，以免於重大傷病的發生，進而改善提升全民健康。因此，每個國家或族群獨特的群體基因數據，是推動精準健康最重要的基礎。

有鑑於此，世界各國都紛紛推出大型群體基因定序（population sequencing）計畫，例如美國的All of Us百萬人定序計畫，英國的UK Biobank計畫、日本的BioBank Japan計畫等，預期將會對各國的醫療保健產生巨大的影響。由於這些群體基因體計畫，規模大又涉及公共衛生及民眾權益，因此多由政府主導，或結合民間機構共同推動。

我國自2012年起，由政府委託中央研究院建置的台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），迄今已收集19萬人的檢體及資料，已漸具規模。2021年起，行政院又整合了衛福、科技及經濟三部，推出「健康大數據永續平台」計畫，以進一步結合全國各大醫院及全民健保的數據，這些計畫都已經為我們打下了良好的基礎。

接下來，我們應該在目前既有的基礎下，鎖定一些重要的精準健康主題，推出新一波更具前瞻性的大型群體基因定序計畫，例如：新生嬰兒全基因定序篩檢，以落實精準健康，及早為建立更健康的下一代努力。同時也為生醫產業的發展提供新動能，諸如基因定序服務、序列資訊分析、定序工具及試劑等產業，將因獲得更多業務機會而壯大。

我們可以參考英國即將啟動的「新生兒全基因體定序計畫」，該計畫將在兩年內定序十萬名新生兒的基因組，尋找其基因變化，有望迅速察覺重症或天生患有罕見疾病如癌症的嬰兒和兒童DNA樣本，助於加速診斷約200種罕見疾病，為數以千計的病人提供了徹底治療疾病的可能性。這個大型群體基因計畫也讓整個英國的精準醫療產業動了起來。

至於在計畫執行方面，由於目前國內產業界已充份具備提供基因定序服務的能力，這些大型基因計畫，務必要盡量委由產業界執行，避免像過去一樣，多由政府研發機構編列高額預算，購置各式昂貴儀器、增加研究人力來執行，不但浪費資源、缺乏效率，更進一步搶食市場上的基因檢測業務、與民爭利，對民間產業發展有害無益。

總之，推動大型群體基因定序計畫，只要執行得宜，不但可以落實精準健康，提升全民福祉，更可帶動生醫產業的成長，值得積極進行。