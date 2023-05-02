近日台南市議會開議，地方議員帶著「大台南觀光城」的業者到議會向市長黃偉哲陳情，要求市府不要拆除「觀光城」，給這些弱勢攤商一個生存的空間。但就作為一個南區鹽埕地區居民的角度而言，筆者認為唯有大破才能大立，老社區才能有新發展。

每次有朋友來訪，筆者總會帶著朋友到附近的新孝商圈品嚐在地美食，每次經過「大台南觀光城」斑駁的牌樓時，外地的朋友總會好奇又期待的問說，觀光城在哪裡？筆者只能默默指著那排雜亂無章又伴隨著鐵皮加蓋的老舊平房，跟朋友介紹這座觀光城約莫是民國72年時，蘇南成市長為安置臨時攤販，於竹溪支流箱涵上所興建的觀光商城。

「大台南觀光城」曾經門庭若市，盛極一時，與現在充斥工廠、卡拉ok店、倉庫，甚至可能成為治安死角的衰敗景象，根本無法同日而語。此外，每次看到現在「觀光城」，都讓筆者不禁想起高雄鹽埕區的「城中城」大樓，也曾經風光一時，但隨著商圈轉移而沒落，漸漸成為中低階層民眾的棲身之處，也因為辛苦的民眾求溫飽都來不及了，而無力再顧及大樓的公共安全，一場大火造成一樁不可逆的悲劇。

同樣的道理，就公共安全而言，「大台南觀光城」是建築在箱涵上，而每一個箱涵都有使用年限，也需要定期維護更新，不然就會導致路面坍塌，例如，新聞上常報導，路面忽然產生天坑，往往是排水箱涵破損所導致的。但就觀光城興建迄今約40年，因地面上有建築物，要維修或更新老舊箱涵更是不可能。

身為在地的居民，筆者深深的能體會觀光城攤販及居民的心聲，如果有能力搬走，誰還會想留在這裡，他們要的就是一個可以安身立命的地方。因此，筆者認為那些帶頭聲援不要拆觀光城的議員根本搞錯方向，他們要做的事情是監督及協調市府與居民達成共識，例如，在周邊空地先規劃臨時商場讓攤商做生意、安置無家可歸的居民等，讓攤商及居民對未來的生活無後顧之憂。而非一味的鄉愿要求市府不要拆除觀光城，給攤商一條生路。萬一日後發生不幸的公安意外，那些議員們是否又會昨是今非的化身為正義的一方，指責市府罔顧公共安全呢？

最後，建築物拆遷、改建（例如都更、市場改建等），往往是民選首長最不願意處理的議題，因為總有正反兩方在拉扯，順了姑意，就逆了嫂意，根本吃力不討好，總是能拖就拖，反正不要在我任內出事就好。今天台南市政府願意來處理「大台南觀光城」問題，應該給黃偉哲市長勇於任事的態度大大的按讚嘉許，也期許觀光城議題最終能達成雙贏，帶動南區的發展。

（作者為自由撰稿者）

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