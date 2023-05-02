離岸風電經過「示範風場」及「潛力場址」兩階段後，進入第三階段「區塊開發」招標，得標廠商將於5月簽約。在投標時，許多廠商竟然零元投標。廠商大發慈悲，免費供電？到底是怎麼回事？

此次標案是由能源局招標，依正常程序，未來離岸風機發的電將以投標金額（依每度計）售予台電，台電再將其供應全國用戶。如果廠商零元投標，表示廠商將免費供電台電？想想即知其中一定有竅門。

不錯，竅門就是得標後不與台電簽約，而是與工業界用電大戶直接簽約賣綠電，當然此一合約每度電的價格就不是零元而是有利潤的賣電。個人於「台積電與沃旭簽約損及全民權益」一文中有詳細解說。

但本文並非討論得標廠商以多少價格賣電給工業大戶，本文解釋不論離岸風電或太陽能，有極大成本為台電支出而不是由綠電廠商出錢，不算綠電廠商成本。綠電廠商與工業大戶之售電電費中，當然也不含台電支出部分。

政府為了在2050年達到淨零排放目標，規劃了12項關鍵戰略，其中有一項「電力系統與儲能」就是特別為了不穩定綠電所規劃。但這些建設成本為台電負擔而非綠電廠商出錢。

所謂電力系統就是電網。經濟部坦承：因適合設置再生能源地點過度集中，導致再生能源案場併聯電網困難。困難分為兩種，一為併網熱區併接容量不足，另一為區域與區域傳送壅塞。為此當然需要加強電網建設。

另外綠電靠天吃飯，天生不穩定。有時氣候條件太好，綠電供應太多，會造成電壓過高，用戶電器損壞。記得台電曾要求民眾在過年期間拔插頭嗎？反之若氣候條件不佳，綠電供應不足，會造成頻率過低系統崩潰。台電近年幾次大停電都是因供電端出狀況，電頻降低超過設定下限，不得不採取分區停電，防止系統崩潰。

針對離岸風電及太陽光電增加之併網容量，台電未來10年計劃花5000億元加強電網靱性，其中今、明兩年投入760億元。但這筆經費並未計入綠電業者成本。

解決不穩定綠電的另一手段即為儲能，在綠電供應太多時，將多出的綠電儲於電池。在綠電供應不足時，由電池放電補足電力，以免頻率過低造成系統崩潰。台電目前規劃在2025年要安裝1.5GW（150萬瓩）之鋰電池，在2030年更要增加為5.5GW（550萬瓩），建設經費分別為400億元及2000億元。這筆經費部分也由台電支出。

其實台電估計的760億電網建設經費只夠應付未來2年增加的綠電，政府規劃未來10年，綠電裝置容量年年都會大幅增加，電網建設經費當然也年年巨幅增加。

此外目前台電預估之儲能建設經費也顯然低估。台電目前估計儲能需求只考慮解決綠電「不穩定」的問題。但未來綠電大幅增加，綠電滲透率過高，將導致嚴重「棄電」。若台電要解決棄電問題，儲能設備更需要大規模增加。

以上討論之電網建設及儲能建設之經費主要都由台電負擔，也將反映於台電成本及民眾電費，反而未反映於綠電業者成本及工業大戶向綠電業者購電費用中。豈不是民眾補貼綠電業者及工業大戶？這些公司每年利潤只與公司股東分享，民眾一毛錢都分不到。每年公司分紅是否有部分該由民眾享受？

政府公布之四項能源綱領目標中有一項為「社會公平」，但細查綠能根本是劫貧濟富。可嘆政府有意隱瞞，民眾根本不知道自己所繳的電費被剝了兩層皮。政府應立即研擬補救辧法以維社會公平。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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