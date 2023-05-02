西元2000年初，我趕上了美國克林頓政權經濟榮景的末班車，以H-1工作簽證的身分進入了美國。不久太座大人也與我會合，一道在此安了家。

我倆胼手胝足，在人生地不熟的北加州奮鬥，兩犬子也陸續來報到，自此我們家邁入了一家四口卻有三種國籍的「窘境」。原來太座原籍江蘇蘇州，所持者為中華人民共和國護照。我生長於台灣，在完成義務自海軍艦艇部隊退役後，才申辦了自己的中華民國護照。兩犬子在美國呱呱落地，自然是現成的美利堅合眾國公民。所以我們一家要再入境美國的話，太座和我必須具有有效的美國簽證（如當時的H-1工作簽證）方可。若要返回大陸娘家，我和兒子要辦理進入大陸地區的許可才行。另外想要回台灣走訪親友，太座唯有辦理入台證始能獲准（兒子為美國護照持有者可獲免簽待遇）。我笑稱走到哪兒家中成員都有「小問題」存在。

經多年拚搏後，太座和我拿到了得以在美國永久居留的綠卡，在移民路上總算吃了顆定心丸，縱然家中3種國籍的問題依然存在。還記得某年暑假，我們決定全家回「國」省親，當時的行程是太座先行帶著兒子們搭機經上海回到蘇州，和岳父母生活近兩個月，待我獨自赴蘇州和他們會合後，我們四口再一同搭飛機前往台北去探望我的雙親。回程則依反方向而行，先跨過台灣海峽回到蘇州，途經上海再入境美國。

行程既定，我們前往現在已經不存在的中華人民共和國休斯頓領事館（2020年硬是被川普總統關閉了），兒子們獲得了赴大陸的簽證，我則辦了一本兩年有效的「台胞證」。未幾，太座和兒子們按計畫先回到了蘇州，我則倒數著日子，期盼團圓之日的到來。

暫別美國的日子總算來臨了，我提著簡單的行囊，喜滋滋地前往機場櫃檯辦理登機手續，這時發生一則有趣的小插曲。一位白人女性工作人員，在看過我的護照和台胞證之後，先與另一位男性同事溝通了一番，然後兩位一同很客氣地告知，在我的護照上沒有發現有效的「簽證」。

這時我把自己的美國綠卡也掏出來了，並和已經出示的護照，台胞證，三者一字擺開置於櫃檯上。同時請出了多次和美國友人解釋「複雜台海關係」的「底稿」，開始闡述。原來自1949年國共內戰結束以來，北京政權和台北政權，一直處於「互不承認」彼此主權的狀態，所以雙方的官方文件也不為兩造承認。此外基於「一個中國」的主張，北京當局要求台灣同胞欲返回內地時，必須使用等同「國內通行證」的台胞證。所以我的「處境」是我在美國居住，當然要靠美國綠卡來支持我永久居留的合法性。出境美國旅遊世界，則要使用中華民國護照表達我的國籍身份俾利出入境時檢查所需。如今前進大陸，就必須持有北京當局唯一認可的中華人民共和國台胞證才得以入境內地，這般複雜的權宜之計，致使我擁有的台北當局的護照上，是不可能發現北京當局的簽證章的。

聽完我誠懇，具邏輯性，且符合冷戰背景的政治論述，兩位工作人員即便尚有些微疑慮，但也露出了微笑，親切地感謝我替他們上了一堂東亞現勢的課程，並放行讓我展開了歸鄉之行。

數年後，我宣誓成為美國公民，我們四口之家總算簡化成兩種國籍了。昔時「互不承認」造成身分文件混餚的小插曲，卻永遠成為我們這對跨海峽戀情的夫婦，在朋友聚會時茶餘飯後的談資了。