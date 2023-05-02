希望國際爭端以司法正義解決，避開暴力或戰爭，是人類的最高期盼。於是一些職掌國際司法正義的組織在世人的期待中誕生。但令人遺憾的是從歷史的進程中看來，這些組織的運作，依然無法逃避強權國家操弄把持，最後落回到弱肉強食，叢林主義的現實世界中去。最近在盎薩的教唆下，國際刑事法院的檢察官魯莽下令逮捕俄羅斯總統普丁，就是一樁令人啼笑皆非遂行所謂國際正義的鬧劇。

一戰後的國際聯盟，1922年在海牙成立了常設國際法院（Permanent Court of International Justice），這是人類尋求國際司法正義濫觴。1931年日本發動九一八事變後，中國隨即向國際聯盟的國際法院求助，控訴日本侵略中國領土。國聯派出李頓調查團到中國東北調查，判定日本明顯是侵略者，日本對此置之不理，次年乾脆退出國聯，國聯聲援中國，益增中國人的羞憤與絕望。1935年義大利對衣索比亞進行毒氣轟炸，國聯決議制裁義大利，義大利同樣以退出國聯回應。國聯聲援衣索比亞也淪為廢紙空言。國聯的國際法院總共處理了65樁案件，大都無效，只有在處理弱小國家之間的糾紛發揮些許作用，遇到當時的強權皆束手無策，國際司法正義何曾顯現。

二戰之後成立的聯合國，下設聯合國國際法院（International Court of Justice，簡稱ICJ）。除此之外，有依據羅馬規約（建立歐盟的基礎國際協議）的精神 ，2002年成立獨立的不屬聯合國的國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC），主旨在監管種族滅絕、危害人類和發動戰爭的罪行。還有另一由參與國家的獨立仲裁員在1899年組成的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration，簡稱PCA），這也是不屬於聯合國的一個多邊性質的機構，提供仲裁和調解服務，及仲裁後的執行程序。三個法律機構都設在荷蘭海牙，是人類再一次尋求國際司法正義的努力。

聯合國國際法院自1947年以來處理了182樁案件，涉及美國的24件。盎薩霸權國家善於官司訴訟，嫻熟法律技巧，往往用各種手段阻止國際法院發揮功能，甚至乾脆對判決置之不理，而消遙法外，不受約束。手段如下：

一、恐嚇提告：使得被欺侮的國家怯於向聯合國國際法院提告。如1989年美國軍隊非法闖入巴拿馬，逮捕其總統諾瑞加（Noriega）。但巴拿馬不敢提告美國，懼怕會導致政治和外交的危險後果。

二、費用昂貴：要在這三個國際司法機構提出訴訟，所需要的法律技術及費用，都不是一般國家所能承受。如2013年在美國的挑唆下，菲律賓付給美國的律師3000萬美元，才能向常設仲裁法院提出南海仲裁案，仲裁結果中國根本不予理會，菲律賓的錢也討不回來，白白損失。

三、遙遙無期：如2016 年伊朗向聯合國國際法院提告美國無理扣押伊朗財產案，以及2018年巴勒斯坦提告美國使館遷移至耶路撒冷案。兩案迄今都沒有下文。

四、技術刁難：強權國家利用法律程序，使法院駁回或不接受提告。如2014年馬紹爾群島向聯合國國際法院提告英國，因其多次將馬紹爾群島作為核爆場地，致使該國人民蒙受巨大損害。法院裁定對其沒有管轄權，不能審理。

五、勝訟無效：如1984年尼加拉瓜向聯合國國際法院提告美國對其軍事破壞，領海布雷及商貿禁運，尼加拉瓜獲得勝訴，但是美國置之不理。

六、威脅法院：美國藉口一小管洗衣粉是化學毒劑，入侵伊拉克，波灣戰爭造成百萬的死傷及難民，舉世譁然，齊聲譴責，引起幾十個國際組織的憤怒，要以戰爭罪向聯合國國際法院控告美國。川普直接威嚇要制裁國際法院的承案檢察官法官，戰爭罪因而無法立案，美國迄今老神在在，既無愧色，亦未受國際法院的審理。

雖然在強權之前，這些國際法院都無能伸張正義，任其逍遙法外，但是面對弱小國家卻是孔武有力。如南斯拉夫前總統米洛舍維奇（Milosevic）被控犯下戰爭罪、反人類罪、種族滅絕罪，2001年遭逮捕，2006年在審判期間死於海牙的牢房中。如前波黑國（bosnia and herzegovina）的塞爾維亞族的政治領袖卡拉季奇（Karadzic）在2008年被捕，以種族滅絕罪判決40年監禁，2019年上訴再審，判處終身監禁。前波黑國的塞爾維亞族的軍事指揮官穆拉迪奇（Mladic），2011年被捕，2017年判終身監禁。這些案例究竟是在伸張正義，還是在助紂為虐呢？

因為烏東地區俄裔居民，多年來屢受烏克蘭軍隊的攻擊，死傷超過十多萬人，為了保護俄裔的兒童，這一次的俄烏戰爭中，俄羅斯兒童福利部負責人勒沃瓦-別洛娃（ Lvova-Belova）將部分俄裔的兒童遷往俄羅斯境內，避開戰火。盎薩美國就藉口戰時強迫移送兒童罪，向荷蘭海牙的國際刑事法院提告普丁及勒沃瓦-別洛娃。該院檢察官司卡里姆•汗（Karim Khan）宣稱：「兒童不能被當作戰利品來對待，他們不能被移送。」接辦該案。

因為俄羅斯不是國際刑事法院成員國，不受該院管轄，而且這是具體而重大的案件，在被告缺席的情況下，不可進行審判。但檢察官、法官明顯為了配合盎薩及北約，在對俄羅斯的軍事打擊、經濟制裁、金融毀滅、政治封鎖之外，再加上司法羞辱。國際刑事法院未經仔細調查，未經開庭審理，草率的在2023年3月21日，遽以戰爭罪名向俄羅斯總統普丁發布通緝令。這件事立即引發國際討論。

從對強權無能為力，到淪為強權的爪牙打手，這是國際司法正義終於被盎薩美國徹底玩死，墮落崩塌的一天，是國際刑事法院的最後一日。也是包括聯合國國際法院，常設仲裁法院主掌的國際司法正義的終結。

（作者為自由撰稿者）

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