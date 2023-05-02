民進黨不斷地往死裡鑽，向狼心狗肺的軍火商狂購買武器。為此台灣還有民眾上街抗議，但是有些人非常冷靜的認爲，兩岸應該放下劍拔弩張來場「大和解」了。

媒體報導印尼準備撤僑35萬人，菲律賓約15萬人。因爲明眼人看到了烏克蘭的一片廢墟，也回憶起1996年台海危機中一顆導彈落在高雄外海，一顆落在基隆外海，於是第二天多國撤僑。而民衆湧向機場逃離家園，人心惶惶，不可終日。

如今，蔡英文已花了400億美元向美國狂買武器，這只會把戰爭不斷升高，不但不能避戰，反而是「挑」戰。因此「大和解」的聲浪湧向台灣的大街小巷，似乎民衆漸漸的清醒了。

如果重啟大陸的交流，單以大陸觀光客到台灣旅遊，既促進了兩岸交流，而且還能增加台灣基層民衆的收入，根據資料，最鼎盛時期陸客來台提供了16萬個就業崗位，更重要的是，大陸的軍機、軍艦也不會打在台灣旅遊的大陸同胞。兩種場景中，一種是狂買武器去挑戰對方，一種是和平兩岸的同胞交流，然後完全避戰，免於戰禍，又增進了財富和幸福感。

不久前馬英九從大陸回台之後，在機場的第一句話，「九二共識回來了」。而他最近又從希臘訪問回到台灣，又講了一句「我們台灣應該遵守憲法」。簡單的兩句話，九二共識就是一個中國，但是談到誰代表中國的時候發生爭論，那麼只能「一中各表」，但是他在希臘回來後又說了「遵從憲法」，憲法就是一個中國，而且應追求統一，把他前後的話串聯起來，也就是我們應該主張一個中國、追求統一。馬英九的救贖充滿了執著與虔誠，值得敬佩。馬英九如果繼續努力，甚至可以獲得「諾貝爾和平獎」。

台灣是一個多元化的社會，是一個選舉的社會，卸任的政治人物，不要忽略他的聲量和能量，他和統派朋友們如果願意為歷史的使命登高一呼，會產生龐大影響力的，甚至可以影響到中國大陸的民眾。我們呼籲馬英九出馬競選下一任的國民黨主席。

媒體刊出最新民調，下架民進黨34%、下架國民黨13%、下架民眾黨14%，充分曝露民進黨的興風作浪民怨積深。我誠摯地呼籲大家，我們一起來鼓吹兩岸大和解，這絕不是投降，而是一家人重歸言好。更重要的，我們同時要鼓吹兩岸快速的進行政治協商和談判，讓台灣過著從此沒有戰爭的安居樂業的生活。（作者為前立法委員）

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