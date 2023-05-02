有報導指美國總統拜登將簽署一項行政命令，限制美國公司和私募股權、風險投資基金投資中國的晶片、人工智能、量子計算、生物技術和清潔能源項目及公司。面對美國日益加劇的打壓，中國除了「一帶一路」外，還需要尋求與其他經濟合作組織，以抗衡美國的經濟和政治手段。

自俄烏衝突開始後，由於西方的嚴厲制裁，輸入技術和高科技產品成為俄羅斯的一道難題。對俄羅斯來說，早年成立的歐亞經濟聯盟有重要功能，歐亞經濟聯盟正在成為增加對西方制裁制度的抵抗力、減少對西方的技術和金融依賴。

歐亞經濟聯盟由俄羅斯總統普丁於2015年設立，旨在通過國內投資的新機會優先考慮俄羅斯亞太地區的經濟和多部門發展，創建類似於歐盟的共享市場，並打算通過協調經濟議程、消除非關稅貿易壁壘，及調整五個成員國俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦的政策，來實現這一個經濟目標。烏茲別克是觀察員國，其餘兩個中亞國家塔吉克和土庫曼都不是成員國。

歐亞經濟聯盟正尋求在與包括印度、埃及和泰國在內的國家談判自由貿易協定，並已與伊朗和越南簽署此類協定。2021年歐亞經濟聯盟的貿易額超過730億美元，而俄羅斯盧布是主要貨幣，佔所有支付額的72%。

歐亞經濟聯盟擁有巨大的總市場，使各國能夠創造具有成本效益的生產，促進實體經濟發展。在聯盟成員國所註冊的公司不僅可以在自己國家所屬的市場運營，還可以擴大到歐亞經濟聯盟國家，大部份國家都以俄語為貿易商務語言，且大部份國家都是有前蘇聯加盟國的歷史，使得消費者心態和習慣都有共通點。

2023年是「一帶一路」倡議提出10周年。中國既有與俄羅斯、中亞國家合作的強大地理優勢背景，亦具備相應的人才與人脈，中國需要推動共建「一帶一路」發展的同時，也嘗試突破擴大範圍地與其他經濟組織合作。

歐亞經濟聯盟正在加速推動區域發展，而中國的「一帶一路」可望與歐亞經濟聯盟推展更深和更高水準的合作，可望為該地區的建設帶來更多接地氣、聚人心的合作成果。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

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