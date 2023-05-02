美國80歲的總統拜登日前宣布投入2024年大選，爭取連任，若是獲勝，就任時已82歲，兩任做滿時則高齡86歲。拜登上任時的78歲不僅是美國史上最高，甚至還比雷根卸任時的77歲要多1歲。雷根在第二任期後半段出現早期失智的症狀，記憶衰退，但仍然勉力做完任期，拜登情況不見得比當時的雷根好多少，一年半後選舉時的身心狀況是否會再衰退，之後有無能力勝任下一個任期，更是讓人擔憂，無怪乎超過半數的民主黨員反對他競選連任。

另一方面，現年76歲的前總統川普早在去年就宣布再次爭取共和黨的提名，雖然他官司纏身，但民調仍然大幅領先幾位已表態的候選人。儘管他被指控心態很不健康，川普的身體和精神狀態都還不錯。如果他和拜登兩人順利出線，將破民主選舉主要候選人平均年齡超過80歲的世界紀錄。拜登當然希望川普是他的對手，因為對方曾是自己的手下敗將，同時川普年齡和他較為接近。如果是43歲的佛州州長代表共和黨參選，年齡和實際外貌的差距，會讓選民想要見到世代交替。

不過拜登還不是民選總統最年長者，茉莉花革命後的突尼西亞在2014年選出88歲初次投入該國民主化後多黨選舉的埃塞布西（Beji Caid Essebsi）為總統，儘管他身心狀況還算不錯，但最終還差不到半年，因心臟病過世，未能做完5年任期。上世紀90年代初期非洲曾經歷第三波民主化，許多長期執政者被迫舉行多黨選舉，其中象牙海岸的胡佛埃—波尼（Felix Houphouet-Boigny）在85歲的高齡獲得連任，但3年後就因攝護腺癌死於任內。民主化後從反對派立場當選的塞內加爾總統瓦德（Abdoulaye Wade），在2012年同樣是以85歲高齡競選連任失利，僅獲得3成4的選票，被強迫退休。

民主國家的總統候選人年齡限制指的是最低的門檻，通常是35歲（美國、奈及利亞、墨西哥、巴西等）或40歲（中華民國、韓國、印尼、土耳其、捷克等），也有僅30歲即可成為候選人者（阿根廷、哥倫比亞），但通常沒有年齡的上限。當然，各國憲法都會有在總統因身心狀況有問題無法視事時，該由誰來暫代職務，或是讓總統直接辭去職務，由其接替的條文。

事實上，不是每一個總統制的國家都設有副總統，韓國、墨西哥、阿爾及利亞、智利及許多第三世界國家的總統都沒有副手。當美國總統候選人是年紀偏高的拜登或川普時，許多選民投票時可能會特別將包括已確定的副總統候選人賀錦麗納入考量。

如果真的想省去這些複雜的投票計算，還不如乾脆設一個年齡的上限。如果一般上班族的退休年齡是65歲，為什麼超過80歲還在選總統、去承擔一個心智及體力負荷相當高的工作？雖然有一些政治人物的智慧及經驗確實相當寶貴，但是作為幕僚或是擔任一些顧問的工作或許較為合適，至於實際的政府領導者，還是由中壯年者出任即可。

西非小國貝南規定總統候選人年紀介於40至70歲間，同時還要提出一份在憲法法院宣誓的3位醫師所簽名的身心健康評估，方能成為正式的參選者。象牙海岸先前也有75歲上限的規定，但在2016年修憲時將此條款移除。目前該國的總統及兩位主要反對黨領導人分別為81、76及88歲，無怪乎已出現要求恢復75歲上限的聲音。

在拜登與川普可能再戰2024的想定出現前，美國就存在總統候選人年齡上限的討論，如今這個想定很有可能成為事實，這種聲音只會增加、不會減少。美國修憲程序緩不濟急，但兩黨可以達成共識，要求候選人公開在憲法前宣誓的3位醫師所簽名的身心健康評估報告書，拜登身體情況很難過關，川普的心理狀態也未必能夠符合要求。身為老牌民主國家，美國走到今天這番窘境，只能怪同樣老化的國會及相關政治人物的不作為。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）