賴清德日前出席獨派大老辜寬敏紀念會，引用辜寬敏的「兄弟之邦」定位兩岸關係。從台獨到兄弟之邦，賴清德不斷修正兩岸論述，希望爭取理性選民的認同、美國的支持，並避免引發更嚴重的台海危機，但「兄弟之邦」的定位，能夠舒緩兩岸關係嗎？

兄弟之誼 盼和睦相處

兩岸議題是參選總統的必考題，有意問鼎大位的人都無法逃避，對賴清德來說尤其如此，不但台灣民眾關心，連美國和大陸都密切關注，甚至可以說是他能否勝選的關鍵。辜寬敏的「兄弟之邦」，是當年回應習近平「兩岸一家親」的說法；其重點是希望大陸認知台灣已經和大陸分家，要承認台灣是一個國家。

賴清德引用辜寬敏的「兩岸一家親」論點，加上他曾多次提及「台灣已經是一個獨立的國家，不必再宣布獨立」，外界自然希望他說清楚「兄弟」與「邦」的定義，及如何落實他所說「兄弟之邦是兩岸相處之道、是兩岸應該走的方向」，但至今並未見到賴清德更進一步的論述。

賴清德應該說清楚，兩岸兄弟之邦的連結是什麼？既然是兄弟，表示他認同兩岸是一家人關係。事實上，從兩岸擁有共同的淵源、文化傳承以及生活、歷史經驗等看來，兩岸確實是一家人，同屬中華民族。若能以中華文化為基礎，願意為兩岸關係建立合理的定位，為兩岸創造共同的利益，應能尋找到賴清德所主張的「和平保台」之道。

但辜寬敏兄弟之邦的重點，並不是強調兄弟的淵源，而是「兄弟分家」，就像從英國獨立出去的美國，或是澳洲、紐西蘭與英國的關係。美國打了一場為時8年且涉及歐洲其他強權的獨立戰爭後，脫離英國殖民統治。澳洲和紐西蘭屬於英國和15個大英國協王國成員國所組成的共主邦聯，這些國家共同推舉英王為國家元首，伊莉莎白女王過世後，紐、澳宣布尊奉查爾斯國王為國家元首。兩岸的情況與上述英國和美、紐、澳完全不同，辜寬敏所說的兄弟之邦，並不適用於兩岸。

更重要的是，身為中華民國總統參選人，賴清德當選就職，需宣誓遵守憲法，兩岸關係自應依憲法論述。從這個角度來看，以「一中」為核心、以「各表」作為打開兩岸僵局鑰匙的九二共識，是目前可見唯一合憲又具實踐性的兩岸論述。無論這個「一中」是指中華人民共和國，還是中華民國，總之就是「中國」，這是兩岸最大公約數。

台海不寬 和平需經營

「亞太和平研究基金會」顧問趙春山近日受訪時表示，賴清德曾向他詢問有關大陸的對台政策。趙春山表示，當時他建議賴清德接受「九二共識」，但賴沒有回應。民進黨人向來對九二共識有所忌憚，甚至有「九二共識就是一國兩制」的錯誤認知，因此不願給九二共識任何機會，但蔡英文執政7年始終無法提出足以取代九二共識的論述。

民進黨總是強調台灣的主體性，既然如此，為什麼九二共識就只能採取對岸的說法呢？事實上，不久前馬英九在訪陸祭祖之旅中，數度提及國民黨版的九二共識，顯然馬英九和大陸對九二共識都有自己的詮釋，大陸並不同意馬英九的主張，但不公開否定，得以維持雙方的互信與合作基礎。那麼，民進黨何不提出自己的版本？。

賴清德企圖以兄弟之邦定位兩岸關係的同時，還提到「相信台灣海峽足夠寬闊，可以容納台灣與中國生存發展」，這恐怕又是個不現實的說法。客觀上，平均寬度僅180公里的台灣海峽實在稱不上寬，主觀上，自去年裴洛西訪台後，台海中線已形同消失，共機軍攻台僅需200秒，台海再也寬不起來了。

作為台南市長或民進黨黨主席的賴清德，或許可以不必在意兩岸關係，既然決定競逐總統大位，就必須清楚表達他的兩岸論述，如果只是流於口號，企圖模糊以對，就是騙選票的政治表演，無法為兩岸和平創造契機，更無法取信於選民。