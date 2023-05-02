上周勞動部在行政院會報告「疫後改善缺工擴大就業方案」，準備拿10億元補貼觀光、旅館等缺工行業，這是一項百分之百浪費民脂民膏、搞錯重點的荒唐補貼政策。

依照官方的說法，由於疫後內需復甦造成人力缺口、離島偏鄉招募不易、薪資結構偏低等因素，導致部分產業出現缺工問題，因此透過這項「專案職缺」政策，可以對雇用的企業給予每人每個月6000到1萬元的就業獎勵。

這項政策用白話文來講，就是特定產業一直缺工，所以政府幫他出部分薪資，讓他能以較高的薪資找到人手。但問題是：產業或企業缺工、找不到人手，不是該自行提高薪資，所謂重賞之下必有勇夫嗎？為何政府要拿納稅人的錢去補貼這些不願替員工提高薪資的慣老闆呢？勞動部難道不覺得這種補貼說不上什麼道理嗎？

勞動部也似乎忘記了自己是勞工的主管單位，不論是政策或是預算，都該用在增進勞工福利上。但這項「缺工補貼專案」，雖然表面上是補貼勞工薪資，但實質上是補貼業者，讓那些死不肯替勞工加薪的雇主，因這筆補貼而能繼續做生意、賺錢。勞動部的眼中難道只有雇主而不見勞工低薪嗎？勞動部沒有看到5月1日勞工團體上街的訴求嗎？

國內服務業一直是薪資較低的領域，主要原因就是供需因素，部分專業能力較低的服務業容易陷於薪資不易提高的困境。但對缺工的產業領域，則會是一個提高薪資的契機，結果勞動部的補貼卻讓那些慣老闆再無加薪的需要。從長期來看，這種補貼是傷害勞工而非嘉惠勞工。勞動部搞不清楚自己的業務是要造福勞工的嗎？