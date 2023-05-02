台灣這次總統大選影響重大而深遠，兩岸未來究竟是維持和平抑或發生戰爭，以及台灣可持續性發展的基業能否奠立，這次大選都將產生關鍵性影響。

經過民進黨7年執政之後，民心明顯轉變，認為應該下架民進黨者越來越多。各項民調多反映這個趨向，比如《聯合報》最新民調顯示，34%選民表示最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，比重明顯高於國民黨的13%和民眾黨的14%。這個數據顯示「討厭民進黨」又將成為台灣最大黨。

在野聯盟載負民眾期望

民進黨、國民黨和民眾黨三黨最慢可望於本月內陸續完成總統候選人提名程序，近期民調顯示，民進黨提名的賴清德已非獨占鰲頭，國民黨可能徵召的總統參選人，無論是新北市長侯友宜或是鴻海創辦人郭台銘，聲勢都與他旗鼓相當，且無論民眾黨主席柯文哲參不參選，侯、郭支持度都不輸賴清德。

民進黨霸道執政已到民眾算總帳的時候了，目前反民進黨的基本盤趨於厚實，在野的聯盟載負著眾多民眾的期望，國民黨主席朱立倫被推到歷史的風口浪尖上，期待他完成造王者任務。台灣已多次政黨輪替，無論哪個政黨贏得執政權原本無關宏旨，一般國人對兩岸議題可能也多有定見，國民黨與民進黨的兩岸政策各有偏愛者，難以改變兩方支持者回歸各自基本盤的意向。然而，當和戰問題上升成為全民關注的核心之後，將會有更多民眾超越對於兩岸關係的主觀性偏好，而更加著眼於政黨及候選人的政策將如何影響和戰大局。

這次大選和戰抉擇的分野其實繫於一中原則與兩岸兩國之間的界定，民進黨及賴清德清楚站在兩國論立場，國民黨則反對兩國論與台獨主張。侯友宜日前在議會總質詢時，以「中華民國是杯，台灣是水」的杯子理論，強調兩岸要務實交流，才能避免杯破水覆。侯友宜這席話已為總統大選的兩岸政策定調；不出所料，立即引來綠營各方的抨擊與譏諷。有的反指台灣是杯，中華民國是水，主從關係不能倒置；有的強調水的價值，小心「中華人民共和國毒杯」，或是「台灣不需要中華民國外殼」的論調。這些謬論反映侯的主張觸動了綠營的「台派」敏感神經，紛紛要用各種荒誕說法撇清中華民國，以維護其骨子裡的台獨立場。

反對倚美抗中推向戰爭

為了掩飾心謀而不敢再提「務實台獨工作者」的賴清德，更是極盡詭辯能事。他日前在出席醫學會講座時，竟說「國民黨的國家認同像精神分裂症」，所謂「精神分裂症」根本是歧視性語言，立即引發病友家屬抗議，賴清德不得不為自己的用詞不慎道歉。事實上，他口出惡言的緣起在於他的兩岸政策漏洞百出，而且虛實雜陳，表裡不一。為了掩蓋真心圖謀與諸多矛盾，不得不言偽而辯，栽贓誣衊他者，以致於處處踩雷。

賴清德及民進黨敢於高調反中、倡言兩國論，膽氣的憑藉無非是以為有美國在背後撐腰，萬一共軍來襲，必有美國出兵護台，所以可以有恃無恐。然而，這種心態完全是高估美國護台的決心與能力，也是對美國政客的甜言蜜語錯估所致。近期美國政治人物來訪對台灣國防建軍指指點點已到毫不遮掩的地步。他們表面上愛台心切，什麼承諾和護台招術都直言無諱，令人歎為觀止。比如前白宮國安顧問歐布萊恩竟說，台灣應對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。

這種說法看似荒誕，其實足以證實台海被美國設定為消耗中國實力的戰場。另有美國現役或退役將領，紛紛預言中共進犯台海的時間，真正目的其實只是要賣武器給台灣，出售的武器則已轉到不對稱作戰，要把台灣變成刺蝟島、豪豬島、地雷島；而且不僅拚命賣武器給台灣，還當起防衛政策的上級指導，對台灣頤指氣使，擺明當戰略棋子運用。有尊嚴、有自主意志的台灣民眾還要忍受民進黨「倚美抗中」，與美國政要為了維護美國戰略利益合謀，而使台灣淪為廢墟嗎？