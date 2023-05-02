拜登總統在去年簽署眾所矚目的美國晶片法案。這項法案主要是希望讓全球晶圓大廠如台積電、三星、海力士落腳美國，並擴大美國本土製造晶圓的產能。台積電創辦人張忠謀在晶片法案公布後，多次表達台積電不適合赴美設廠，認為美國沒有台灣相同生產條件；然而，後來台積電願意赴美國投資，或許是蔡政府一直遊說「晶片法案」有補貼，可補上在美生產成本的差額，進而建議台積電赴美投資。因此，今日台積電面臨的問題，政府不能置身事外。

拜登政府「晶片法案」補貼於2023年3月31日上路，白宮要求申請補貼的企業交出Excel試算表文件，包括預期現金流等獲利指標，其他如產能、產能利用率、晶圓良率和首年投產售價等商業機密，美國在台積電在蓋廠後才公布這些細節，不僅令台積電為難，更證明美國不是可靠的朋友，而韓國的三星與海力士也跟台灣一樣都是受害者。

對此，日前訪問美國的韓國總統尹錫悅，選擇趁機要求其隨行的經貿部長與美國商務部協商補貼事宜；然而，蔡總統日前過境美國期間，正好是美方公布補貼細節的時候，但蔡總統卻未積極替台積電解決問題。對照尹錫悅的作為，蔡政府的無能作為委實令國人感到心寒，配合政府卻得不到好結果。

台積電最終還是將在美國設廠，「晶片法案」規定取得美國補助的企業，10年內不得在中國大陸或其他對美國不友善的國家建置新廠或擴充先進製程產能，美國此舉就是要企業選邊站，防止中國大陸供應鏈崛起，進而鞏固美國全球半導體地位。

台積電在美國設廠已成事實，若沒有美國政府補貼，成本當然會變高，進而壓縮未來的獲利空間。雖然張忠謀、劉德音等台積電高層勢必會運用智慧解決此困境，但促成台積電赴美設廠的蔡政府不能置身事外，應積極向美國反映「無條件」補貼，預防美國會使用長臂管轄權來逼台積電就範。

也呼籲政府不要再逼迫台積電對美國進行人力輸出。因為，台積電的人才是台積電賴以成功的關鍵要素，一旦楚材晉用，可能將讓台積電的美國對手有翻盤機會，造成台積電的競爭力下滑。

（作者為國立屏東大學副教授）

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