在成功協調敵對多年的伊朗和沙烏地阿拉伯復交之後，北京繼續協調俄烏戰爭，努力讓雙方由戰爭走向和平。儘管西方國家少不了冷嘲熱諷，但冷戰結束後的世界中，他們又達成了什麼和平成果？事實上，美式外交都在明的暗的鼓動對立，而且演變成戰爭後，卻又一概不負責任。

美式外交的特點是，自以為占有道德的制高點，設定一個要對付的壞人，然後聯合其他的人來對付他。以伊朗為例，美國把伊朗當成天生的壞人，然後利用遜尼派和什葉派的矛盾，聯合沙烏地阿拉伯等遜尼派回教國家共同對付伊朗，提供武器、戰鬥人員、顧問等等，最後變成兩個對立的伊斯蘭教派國家在中東到處打代理戰爭，戰火連年，生靈塗炭。

然而，伊朗和沙烏地阿拉伯鬥到精疲力竭後，遲早會想，即使雙方有教派宿怨，為何要讓美國加深彼此的裂痕而永無寧日呢？沙烏地在面對美國居高臨下的壓力後，更會醒悟過來，開始做自己的選擇。

美國先設定壞人再聯合其他人共同對付的做法，實際上是不斷地種下衝突流血的惡因，和平永遠不可能實現。中國的和平調解是另外一種方式，他不先設定任何國家是壞人，而是在衝突的雙方中先創造和解的氣氛，讓彼此可以對話，在對話中找出和解的條件，逐步累積互信，彼此做一些讓步，最後握手言和。

在俄烏戰爭中也是如此，西方先把俄羅斯當成大壞人，要把大壞人徹底打敗了才有和平，而且不斷地提供大量武器給烏克蘭以實現目標，如此一來就保證烏克蘭人不斷流血的悲劇，也注定不會有和平。中國式的和平調解不會是這樣，首先是勸和的口氣，不會火上加油，而是努力放緩氣氛，先尋求對話的可能，然後再繼續走到下一步和解的條件。

西方評論說中國式的和平調解只是空話，但西方的「實話」是什麼呢？要幫助烏克蘭軍事反攻，把俄羅斯完全驅逐出烏東和克里米亞嗎？難道俄羅斯會坐以待斃，不會在最後階段動用戰術核武，或者進行全國總動員與西方進行全面戰爭嗎？西方的「實話」除了讓俄羅斯與西方雙方不斷升高衝突，流到最後一滴血，和平有任何實現的可能嗎？所以西方式的和平計畫帶來的是永遠的戰爭。

在這個意義上，法國總統馬克宏反而說出了真心話。他說歐洲連俄烏戰爭都解決不了，卻要對中國展示介入台海的信息，根本是自欺欺人。騙不了中國，卻可能欺騙了台灣人，鼓舞台獨勢力的盲動，不但無法促成和平，反而促成戰爭的爆發。

不幸的是，這是美國經常幹的事。美國插手的地方，結局通常就是流血衝突，然後美國又振振有詞地說，對方果然是壞人，又是民主啊、人權呀，然後送了更多武器過去，製造了更多的流血。就像今天的台海局面，美國政客中又有人鼓勵台灣人每人一把步槍，然後又希望台灣學習烏克蘭戰到最後一人，美國軍火商和武器製造商又不斷地跑來台灣，賣給台灣的武器又猛加價，蔡政府連一聲都不敢吭。

對於近日來台訪問的前美國國安顧問波頓，川普前總統曾經說：「如果聽波頓的話，美國現在正在打四場戰爭。」但蔡政府就是喜歡這種鼓勵台灣打仗的人，如此和平有可能嗎？

這樣無止境的悲劇，世人總有一天會醒過來，看清楚真正的戰爭販子是誰，那時也會是「中國式的和平調解」能夠獲得更多理解和支持的時候。

（作者為資深媒體人）