近來海基會舉辦「紀念辜汪會談30周年─回顧與前瞻座談會」，與此同時中共亦於北京展開「紀念汪辜會談30周年座談會」，然而雙方分別回顧30年前「辜汪會談」衍生的論述立場，無論在歷史事實、政治詮釋和未來展望層面皆大相逕庭，顯示海峽兩岸在疫後時代即便交流回溫，恢復往日榮景依然缺乏穩定性基礎。

辜汪會談是中華民國政府遷台以來，首次在兩岸官方授權的前提下，民間代表展開正式的接觸交流，前有1987年開放探親和1992年香港會談，象徵兩岸逐步結束熱對抗的武力對峙，基於人道考量與事務往來開啟具有實質意義的協商。然而30年後雙邊導因於政治立場分歧，忽略和漠視廣大民眾的基本需求，不僅民間往來的便利性大幅受限，同時台海情勢也在共軍環台軍演常態化走向惡化，兩岸關係近來更處於相互叫囂與指責的局面，導致中共武力犯台論的傳言蔓延台灣社會，核心問題依然在於揮之不去的「九二共識」。

兩岸近日面向當年的歷史性會談，唯一的共識為認同會談開啟兩岸制度化協商的先河，然而話鋒一轉聚焦的主題隨即產生分歧；我方回顧當年辜汪會談，通篇重點在於兩岸啟動事務性溝通與協商，海基會董事長李大維亦指出關鍵在於「擱置爭議、相互諒解、務實協商」精神，以及雙方必須具備「對等、尊嚴」原則，至於中共方面與會者則整齊劃一連結1992年香港會談，指道承認「九二共識」內涵對於兩岸關係協商與談判的重要性，意即台灣強調層面為「事務性」，對岸注重維度則是「政治性」，顯示雙方在意識型態、思維取向和價值體系具有根本性差異。

「事務性」與「政治性」是否無望產生交會？海基會董事長李大維在會上喊話中國大陸「走出舊框架」，陸委會副主委詹志宏則從「擱置爭議」角度出發，認為兩岸互動前提在於尊重與理解，至於「期盼大陸當局能用心理解」一說則引起各界揣測釋出的政治訊號，尤其重提2016年蔡英文總統就職演說，包含《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》、歷史事實、政治基礎和維護現狀等論述。

綜觀近年而言相關言論相對少見，是否代表執政黨願意採取戰略性的模糊空間，面對過往兩岸達成的政治共識展現「事務性認可」的彈性立場，目前依舊不得而知其中端倪。然而陸委會副主委詹志宏的宣讀所言，背後誠然反映我方對於兩岸關係發展的最新立場，若是確實如其所強調「這是極其善意的政策宣示」，陸方亦應展現足夠的高度與智慧，融會貫通「事務性」與「政治性」的認可，實質上亦是各取所需的甚微差異，雙邊才能確實承續辜汪會談的基本精神，務實為兩岸人民推動和平交流的發展基礎。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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