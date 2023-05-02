五一勞動節當天，勞工團體在凱道集結，以「八年完全執政、勞工算總帳」為訴求，表達對蔡總統勞動政策跳票的失望，時值大選年，政府自然迅速回應，不過對話內容猶如「雞同鴨講」，盡顯執政者的不思反省。

今年勞工大遊行的第一訴求是「勞工要加薪，國假要恢復」，要求兌現蔡總統勞動政策中「制訂最低工資法，及落實基本工資3萬元」的承諾，勞動部則以連續7年調漲基本工資作為回應。但請問勞團指出的「最低工資法」在哪？再者，基本工資即便號稱調幅高達3成2，但目前是2萬6400元，仍未達3萬元的水準。這種企圖以烏賊戰混淆視聽的作法，莫怪勞團要說「政見跳票、2024沒選票」！

勞團的第二項訴求「青年要希望、老年要尊嚴」，主要是希望杜絕低薪高工時，並主張勞保基金非世代矛盾，政府應負起最後支付責任。勞動部對青年部分的回應是「已統整8部會推動4年投資青年就業方案」，至於勞工老年經濟安全則表示會「蒐集各方意見，邀集勞雇團體共同討論」。

這又是典型的「聲東擊西」，根據行政院主計總處調查，2021年有一半的上班族年薪不到50.6萬元，未滿25歲初入職場者有一半月薪不到3萬元，不知勞動部可否提出「投資青年就業方案」能解決多少低薪問題的評估報告？至於勞保財務危機，儘管政府一直講會負起最終責任，問題是挾國會過半優勢的執政黨，為什麼不通過修法，在《勞保條例》中明文規定「政府負最終責任」呢？

顯然落實勞動政策主張沒有想像中的容易，否則勞動部直接做就好了，幹嘛推諉。正如勞團訴求「國（定）假（日）要恢復」，並非沒道理，否則怎有學者公開力挺。我們從勞動部的統計可發現，2016年開始實施每周40工時，但年總工時和2017年「一例一休」上路一樣多，這兩年的差別在2017年砍了7天假，但總工時和有7天假的2016年是一樣的，這說明了縮工時要另外找方法。

就像蔡政府上台7年，為何一直延續國民黨時期的基本工資調整作法，而不通過「最低工資法」，也是相同的情形，因為透過最低工資調整公式計算，結果一翻兩瞪眼，無法因應經濟情勢而做增減。但經由勞資政學相互討論，除可廣泛吸納多元意見外，亦可避免決策過於僵化傷及勞資雙方。

從勞團的訴求與相關部會的回應，可知蔡政府最大的問題在不肯面對現實，諸如只想用撥補弭平勞保入不敷出的困境，害怕因改革而流失選票，殊不知面對勞團指控，重要的是虛心檢討，有則道歉並改進 ，才是治本之道，若只會一再強辯，以為「頭過身就過」，別忘了，勞工可是選民裡最主要的族群，明年大選，民進黨就等著被下架吧！

（作者為國家政策研究基金會研究員）