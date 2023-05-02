菲律賓總統小馬可仕訪美與拜登總統會晤，會後發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全繁榮不可或缺的要素。拜登還提到1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，強調美國對菲律賓堅定的同盟承諾。兩人也對根據《美菲加強國防合作協議》而新增美軍基地，表示歡迎。

從美、中地緣政治競爭的角度，這是美國扭轉菲律賓前總統杜特蒂「遠美親中」政策，穩固亞太地區盟邦又一次成功的操作。之前，則是邀請韓國總統尹錫悅以隆重的「國是訪問」訪美，以及私人性質邀日本首相夫人到美國第一家庭做客。

或許是受到拜登總統失言以「賤民」批評沙烏地阿拉伯，以致美國失去中東影響力的教訓，以及大陸國家主席習近平禮遇法國總統馬克宏，而讓中法關係得以突破的啟發，美國這次爭取亞太盟邦客氣得多，也技巧多了。不僅試圖與日本第一家庭建立更緊密的私人情誼，對韓國總統尹錫悅的尊崇更讓人耳目一新。尹錫悅在美國眾議院的英文演講雖然生澀，但議員諸公仍不吝給予26次的起立鼓掌。以美國人的霸權之尊，做到這地步，也算是用心良苦了。

美國的刻意拉攏成功換取了尹錫悅的全面親美。韓國同意美國部署核飛彈潛艦以及讓核武轟炸機能夠在韓國落地，大幅增加美國的核威懾力。雖然表面上仍說是針對北韓，但「項莊舞劍，意在沛公」，真正目標是誰，大家都很清楚。

在美國外交努力鞏固盟邦的同時，我們也注意到美國海軍軍艦執行「自由航行」任務的次數變少，最近一次是4月10日，驅逐艦米利厄斯（Milius）號到南海美濟礁海域活動，並於17日穿越台海返回駐地。解放軍4月的「圍台軍演」，美軍也相當克制，尼米茲號航母與山東艦保持了非常安全的距離，避免擦槍走火。

如果這些觀察正確，就意味著拜登政府在地緣競爭上已展開「圍堵」的新布局：減少對中國大陸直接的軍事壓力，而將競爭重心放在爭取亞太盟邦的合作上。這符合《孫子兵法》提出的「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，最下攻城」的政策建議，對處於美中地緣政治勢力交錯位置的台灣來說，將樂見此一新發展。因為任何能讓台海緊張形勢降溫的改變，都值得支持。

台灣也不必將美國這一輪操作解讀為是在推動「亞洲版北約」。冷戰時期成立的「北約」之所以能有效運作，是因為在最前線對抗蘇聯坦克的是美國陸軍第七軍，而不是德軍。美國一肩扛起幾乎所有的作戰責任，才會讓歐洲盟邦願意傾力追隨。如果以為韓國願意配合美國，將50萬大軍交給美軍指揮，以對抗解放軍，而冒著北韓進攻，引爆有核戰風險的新一輪「韓戰」，就想太多了。韓國人再親美也不會想打「代理人戰爭」。同理，台灣人也不會。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）