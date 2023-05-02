鴻海創辦人郭台銘的從政之路，給「隔行如隔山」這句話做了最好的詮釋。為投入2024總統大選展開請益之旅以來，短短幾天裡，他已連續道歉3次，頻率之高引發高度關注。

日前，為重啟核四，郭台銘衝口而出一句「投民進黨就生肺癌好了」，大大得罪了綠營支持者、甚至中間選民也未必認同這種說法。郭台銘認為自己的原意被誤會、心感不服，但這就是政治的遊戲規則，政治人物說話必須嚴謹周延，儘可能減少被敵手斷章取義的機會。

但顯然郭台銘還沒有從「禍從口出」得到教訓。5月1日南下高雄參加「台灣領袖講座」，演講時提到要把政府當作企業經營，他愈講愈興奮，竟脫口而出說「不要議會監督」，自己監督就好；說到能源政策，郭台銘表示，要在高雄半屏山下找一個安全的地方，做小型核能發電站。此言一出，引發各界炮轟，地方人士尤其不滿。

或許是理解到相關言論的殺傷力太大，郭台銘當晚迅速發文道歉。他表示，議會監督是民主機制，也是民主的基本底線，當然不容破壞。至於半屏山下的核電站，郭台銘認為，供電不穩及短缺的問題會對產業轉型發展造成嚴重影響，但能源政策茲事體大，「未來會提出完整的能源政策規畫」。

緊接著，郭台銘5月2日表示，4年前國民黨總統初選中，他在言詞上得罪了前高雄市長韓國瑜，因此向他鄭重道歉，並希望今年能跟韓國瑜一起並肩作戰，創造和平繁榮清廉的台灣云云。很多泛藍支持者對當年郭韓陣營分裂、造成國民黨大輸一事，仍存在很大的遺憾，郭台銘此番捲土重來，為了爭取提名，刻意放軟、示好，但能否收攏韓粉人心，仍有待觀察。

事實上，這回郭台銘爭取國民黨2024大選提名的過程，就彷彿是一場「道歉之旅」。4月初結束訪美行程返台的記者會上，為了爭取被徵召，他除了拜託大家支持之外，並為自己4年前負氣離開國民黨鞠躬道歉。

之前郭台銘曾說自己脫黨是「年輕氣盛，一時衝動」，如今又不斷因自己的「倉促發言」向外界道歉，顯然他的政治IQ和EQ都有待提升。郭台銘之所以會成為政壇「最會道歉的男人」，顯示選總統並不是他的一貫志向，很可能又只是一時興起，否則在4年前輸了國民黨的初選後，如果他仍有意競逐大位，就應該運用這幾年的時間好好學習、好好充實自己，不會到了現在還像個菜鳥一般動輒犯錯。

其次，郭台銘顯然還沒有做好身分的轉換。選總統是要準備做人民的公僕，要服膺法規、遵行體制，不是霸氣總裁一聲令下，大家都得唯命是從。蔡政府的能源政策確實問題重重，但如果郭台銘做了總統，也是強行指定地點興建新的電廠，還甩開監督，這跟蔡英文的威權霸道有什麼不同？

想選總統，郭台銘請先認識何謂民主程序與權責關係，一直道歉只會讓大家彈性疲乏。

（作者為資深媒體人）