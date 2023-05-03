中國人大常委會通過修改《反間諜法》，擴大界定間諜活動範圍。這表示，從過去《反間諜法》實施的經驗，發現很多間諜行為沒有納入，所以要完善立法。

中國修改自己的《反間諜法》，心懷不軌的人，當然緊張了。日本反應激烈，第一個跳出來反對。日本內閣官房長官松野博一，4月27日針對中國修訂《反間諜法》，要求中國解釋。他說，考慮到人們，特別是在華日本人對此法律的「任意實施」的擔憂，正在蔓延。他還說：「我們已要求中方對此詳細解釋」。

其實，間諜手法是很廣泛的，看看所有已經被公開過的，美國過去對蘇聯用過，顏色革命用過的，看看日本侵華時，曾經使用過的方式與手段，就可以看到輪廓，這些都是記錄在案，或是檔案已經公開、實錘的。

但是，真正可怕的，不是嚴格定義的間諜，而是間諜的外圍。歷史上，間諜跟許多傳統上不被定義為間諜行為與身分，是巧妙交融，互補的，宗教、歷史與文化、經濟與科技，甚至美食與旅遊，都可以完美掩飾，而且協助政治目的。

教育交流，沒錯吧。但如果交流之後，是要審查你的中小學教科書呢？我要從娃娃抓起，在中國小孩潛意識裡，埋下對自己文化疏離，媚日崇日的種子，可不可以？我要逐步去除教科書裡，讓中國孩子有民族意識，繼承自己歷史文化的各種引導，可不可能？然後，把中國人的意識型態，一步步打造成適合我日本發展，行不行？

教育系統除了教科書，還有人，可以一步步藉著學術跟資源，打入教育體系，讓中國教育體系對日友好。輿論？那就更容易了。

平台、媒體、公關、廣告，配合各種招商跟資源，透過日企，很容易收買。當然，搭配日本文化，更容易更改中國人的腦子。等中國人對日本文化，一步步習以為常了，接受了，甚至崇拜了，「以倭代華」了，那就幾乎大功告成。接下來，是系統性的打擊中國的愛國者，從學術界、媒體與文化圈子，跟資本圈，非常容易成功。

愛國者提倡的，是「有民族尊嚴與民族利益的交往」，是全面推進中華民族的偉大復興。而這，當然不利於日本，所以，打壓愛國者當然很必要，這樣才能把自我矮化者、全面開放者，變成進步文明的代表，捧出大量的二鬼子。

建立起崇拜帝國主義的氛圍，把侵略中國說成無罪的氛圍，任何檢討日本的，警醒中國的聲音，就說是不利於中日友好，於是，愛國者不但被日企抵制，甚至被本國嫌棄。打擊貶低中國文化好讓中國人對自己的文化疏離，甚至對民族跟文化自卑，這好處太多了，尊日卑中的結果，就是讓日本可以佔盡中國經濟的便宜。

文化牽涉廣泛，從動漫、影視、服裝、娛樂、醫藥、家電、汽車等等。打擊中醫中藥，就可以低價收購中醫藥企業、藥方，日本在中國大面積收購中藥材種植園，申請中藥專利，中國人排隊到日本買日本的漢方藥。呵呵。

只要愛國者要求檢討，日本侵華的反人類罪。一種莫名的勢力，會把對日本不力的聲音，打為反智、義和團，所有這些，似乎都跟傳統的間諜活動扯不上關係。但是，這種非典型的親日行動，可以巧妙的跟間諜結合，潤物無聲。

日本在中國有巨大的經濟利益，傳統上，日本大商社跟財閥，跟日本政府是水乳交融，政商一體的存在。藉著科技，可以塑造輿論跟文化，不但可以製造對日本產品忠誠的消費者，還可能影響中國的政策。操作起來也非常容易，而且看起來無害，好比說，養一大群水軍（網軍），推廣日本文化優越論，打壓對日本不友善的言論跟人物；好比說，在學術跟文化圈培植大批親日媚日的力量，培植各種親日的線下團體，遍布中國的日企，都是前哨站，也都是贊助者。

這些都不是典型的間諜行為，但完全可以包裹間諜行為，無縫接軌。要破他的布局，有兩個簡單的標準。第一、對日本友善和平，但必須堅持真相、對等、尊嚴。第二、雙贏互利，但堅持中國的短期跟長期利益，而不是傷害中國利益，成全日本利益。

這兩個標準，是照妖鏡，妖魔一照，就現形。日本對中國的圖謀很清楚。跟美國、台獨合流，一起對付中國大陸，也不再掩飾。整日嚷著中日友好，卻輸送中國利益給日本的，經不起照妖鏡。光明日報的董郁玉，只是現了形的一小隻蟑螂。所以，中國修改《反間諜法》，日本立刻激烈反應。

（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※