你無法承認一個中國的事實You can't handle the truth.

自從「九二共識」以來,台灣享受了大量「紅利」,馬英九執政的時,雖然喊出個不統、不獨、不武的口號,這其實沒有討好到任何一個人please no one,但至少大陸還是充分支持兩岸的交流,大量給惠讓利。

這次馬英九返鄉祭祖,他互相隸屬的中華民國大陸區,正是最大善意的「正視中華民國」,給足了馬英九的面子。

馬的新聞祕書洪于茜,在總結這次的大陸行的文,「故鄉不在遠方,故鄉就在身旁」中,說了:「但求自己當下的努力,無愧於收穫到的善意。『If you try to please everyone,you will please no one.』我一直都很喜歡這段話,而這段話確會也陪我走過了無數個,覺得自己不被理解的時刻。」

可是這在台獨和美國的理解中,這就是最不能接受的「中國態度,和平統一。」

只要兩岸安好,不但不是晴天,反成了台獨跟美國噩夢,為之緊張憂慮。台獨就一直務實的推行著,而國民黨在失掉話語權下,也去靦腆附獨,說「九二共識」就要「一中各表」,否則沒各表,就沒有共識,一切免談。

這些怪話再推下去,就說是台灣不想跟大陸統一,主要責任是在大陸方面、中國的方面,就是她不肯接受「一中各表」不肯承認台灣方面的「中華民國」。

乃就冒出了個要中國「正視中華民國」的說法。

綠的說,如果接受「九二共識」,接下去再同意有紅利的「服貿協定」,台灣就會被利誘逼統,「芒果」。

對這荒謬至極的說法,我們這些愛國者,也有「芒果乾」。2014年3月,「太陽花」暴亂,我們更是憂憤。

就是23號晚上,我進入省政府宿舍時,接到蔡瑋的電話,說要「芒果」了。

我寫了〈國旗,我敬禮〉一文,說:「我躺在床上,沒失眠,想了一下,什麼『正視中華民國』?說這話的都是虛假。『中華民國』早已被這些人拆散了,保護這點中國香火的是大陸,是中國共產黨,愚渾的人還要去求得大陸來「正視中華民國」?其實是要大陸「正視台獨現實」。

這些幻想,可笑可鄙可恨。

這些『大陽花』學生,拿著『中華民國』的殼上台獨之市。國旗是他們的遮羞布,在島外要強調台獨,就拿出這面旗,說是代表台灣;但是在島內,要否定揚棄中國,就把此旗鄙為糞土,視如寇仇,不是拿旗來戳國家的軍警,就是扯下、倒掛、踐踏這面旗。因為,這是『中華民國』的旗,一面中國的顏色。

故他們的暴力圖騰,就是黑色,一個小小的白點,全被黑色包圍……。

我就這樣想著,睡去。

早上,騎著腳踏車上班,遠遠就看到那面大大的國旗。今天陽光燦爛,我放好了車,走進辦公室大門,再看向這面大旗,舉起手,敬了禮。

門口的警衛看到了,知道我為何這樣做。台北市我的行政院老辦公室淪陷了,早上又光復了,警察累得在地上睡覺,本來我會走過去,向他們敬個禮。現在,我在這個辦公室,風和日麗,一面大國旗迎風飄揚著,我再敬了個禮。」

我當然沒有想到,這面大國旗,兩個多月後,為了我,還是被扯掉了。我在省政府所享受的安靜沒保持多久,4月,中興新村「發現中國人一枚」,我被「揭露」在省政府任職,台獨各團伙及「大腸花」,乃一波一波的來「公民不服從」。

他們承認是「不合法,但是他們有正當性。」

5月開始,先是民進黨南投縣黨部來省府抗議,用本土乩童儀式,戴省主席林政則和我的人形面具,撒冥紙詛咒。

警察則架起拒馬,舉牌:「不准違法……。」

這批獨乩老漢的抗議標語,把我的生日也算錯了,寫著:「只做45天,可拿500萬。」

其實我是「只做15天,可拿2000萬+N。」

省主席林政則和省府人事主任,被民進黨南投黨部告入法院,說他們犯「圖利他人」罪。

接著來的是「台灣民政府」。那天中午,我又到「中興新村」第一市場去吃麵,麵館老闆與我善。那天我就看到一些歪瓜裂棗的人,在那邊坐著,麵老闆就對我搖手,示意勿入。

我就折回辦公室向省政府示警,下午兩點他們就開始衝擊,但警察已經在門口阻擋。

這裡面還出現個「台灣民族黨」旗,這次在溫州,被以「反分裂法國家」起訴的楊智淵,後是此黨的副主席。他以前還潛入「統促黨」及「藍天行動聯盟」攪和,也來見過我,後來2018年11月,他又按鈴申告我。

為了安全,省政府還在辦公室另給我安排了一間臥室,怕我晚上回單身宿舍不安全,又在「資料圖書館」安排了第二辦公室。還告訴我虎山有蛇,晚上回單身宿舍要小心。我說還好,我是騎腳踏車,以壓碾地上的桂圓為趣。

我是處變不驚,莊敬自強。