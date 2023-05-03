你無法承認一個中國的事實You can't handle the truth.

自從「九二共識」以來，台灣享受了大量「紅利」，馬英九執政的時，雖然喊出個不統、不獨、不武的口號，這其實沒有討好到任何一個人please no one，但至少大陸還是充分支持兩岸的交流，大量給惠讓利。

這次馬英九返鄉祭祖，他互相隸屬的中華民國大陸區，正是最大善意的「正視中華民國」，給足了馬英九的面子。

馬的新聞祕書洪于茜，在總結這次的大陸行的文，「故鄉不在遠方，故鄉就在身旁」中，說了：「但求自己當下的努力，無愧於收穫到的善意。『If you try to please everyone,you will please no one.』我一直都很喜歡這段話，而這段話確會也陪我走過了無數個，覺得自己不被理解的時刻。」

可是這在台獨和美國的理解中，這就是最不能接受的「中國態度，和平統一。」

只要兩岸安好，不但不是晴天，反成了台獨跟美國噩夢，為之緊張憂慮。台獨就一直務實的推行著，而國民黨在失掉話語權下，也去靦腆附獨，說「九二共識」就要「一中各表」，否則沒各表，就沒有共識，一切免談。

這些怪話再推下去，就說是台灣不想跟大陸統一，主要責任是在大陸方面、中國的方面，就是她不肯接受「一中各表」不肯承認台灣方面的「中華民國」。

乃就冒出了個要中國「正視中華民國」的說法。

綠的說，如果接受「九二共識」，接下去再同意有紅利的「服貿協定」，台灣就會被利誘逼統，「芒果」。

對這荒謬至極的說法，我們這些愛國者，也有「芒果乾」。2014年3月，「太陽花」暴亂，我們更是憂憤。

就是23號晚上，我進入省政府宿舍時，接到蔡瑋的電話，說要「芒果」了。

我寫了〈國旗，我敬禮〉一文，說：「我躺在床上，沒失眠，想了一下，什麼『正視中華民國』？說這話的都是虛假。『中華民國』早已被這些人拆散了，保護這點中國香火的是大陸，是中國共產黨，愚渾的人還要去求得大陸來「正視中華民國」？其實是要大陸「正視台獨現實」。

這些幻想，可笑可鄙可恨。

這些『大陽花』學生，拿著『中華民國』的殼上台獨之市。國旗是他們的遮羞布，在島外要強調台獨，就拿出這面旗，說是代表台灣；但是在島內，要否定揚棄中國，就把此旗鄙為糞土，視如寇仇，不是拿旗來戳國家的軍警，就是扯下、倒掛、踐踏這面旗。因為，這是『中華民國』的旗，一面中國的顏色。

故他們的暴力圖騰，就是黑色，一個小小的白點，全被黑色包圍……。

我就這樣想著，睡去。

早上，騎著腳踏車上班，遠遠就看到那面大大的國旗。今天陽光燦爛，我放好了車，走進辦公室大門，再看向這面大旗，舉起手，敬了禮。

門口的警衛看到了，知道我為何這樣做。台北市我的行政院老辦公室淪陷了，早上又光復了，警察累得在地上睡覺，本來我會走過去，向他們敬個禮。現在，我在這個辦公室，風和日麗，一面大國旗迎風飄揚著，我再敬了個禮。」

我當然沒有想到，這面大國旗，兩個多月後，為了我，還是被扯掉了。我在省政府所享受的安靜沒保持多久，4月，中興新村「發現中國人一枚」，我被「揭露」在省政府任職，台獨各團伙及「大腸花」，乃一波一波的來「公民不服從」。

他們承認是「不合法，但是他們有正當性。」

5月開始，先是民進黨南投縣黨部來省府抗議，用本土乩童儀式，戴省主席林政則和我的人形面具，撒冥紙詛咒。

警察則架起拒馬，舉牌：「不准違法……。」

這批獨乩老漢的抗議標語，把我的生日也算錯了，寫著：「只做45天，可拿500萬。」

其實我是「只做15天，可拿2000萬+N。」

省主席林政則和省府人事主任，被民進黨南投黨部告入法院，說他們犯「圖利他人」罪。

接著來的是「台灣民政府」。那天中午，我又到「中興新村」第一市場去吃麵，麵館老闆與我善。那天我就看到一些歪瓜裂棗的人，在那邊坐著，麵老闆就對我搖手，示意勿入。

我就折回辦公室向省政府示警，下午兩點他們就開始衝擊，但警察已經在門口阻擋。

這裡面還出現個「台灣民族黨」旗，這次在溫州，被以「反分裂法國家」起訴的楊智淵，後是此黨的副主席。他以前還潛入「統促黨」及「藍天行動聯盟」攪和，也來見過我，後來2018年11月，他又按鈴申告我。

為了安全，省政府還在辦公室另給我安排了一間臥室，怕我晚上回單身宿舍不安全，又在「資料圖書館」安排了第二辦公室。還告訴我虎山有蛇，晚上回單身宿舍要小心。我說還好，我是騎腳踏車，以壓碾地上的桂圓為趣。

我是處變不驚，莊敬自強。