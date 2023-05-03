在台海軍事衝突緊張氣氛日益升高之際，25家美國國防承包商大動作組團於5月1日訪問台灣，並將於5月3日於台北國際會議中心舉行「台美國防產業合作論壇」，對應兩岸目前一觸即發的戰爭威脅，時間點令人質疑。

美國本次軍售團聚焦在無人機與彈藥，似乎看出已經把原本嚇阻境外的戰略，變成決戰濱海、甚至是城鎮焦土作戰的跡象，台灣不要成為彈藥庫，台灣絕對不能烏克蘭化。

台灣正位於美中角力最前線，如果持續對美國展現一面倒的態度，只會更加陷入代理人戰爭的最前線，政府需要更細緻的處理表態，而非總是全盤接受單方面的要求。

更嚴重的是，這場以軍火商為主體的論壇中，卻驚見民進黨籍的國防外交委員會召委蔡適應主持其中一場座談。蔡適應身為國防外交委員會召委卻不知利益迴避，讓人憂心國防產業將可能成為下一塊民進黨的口中肉。

蔡適應委員曾在2017年開記者會批評中科院諮詢委員有曾在軍火商任職者因而不適任，他怎麼會過了6年就忽視自己的職權，光明正大的與外國軍火商同桌？

近期蔡政府在國防採購上的種種行動，都十分啟人疑竇，像是日前爆出國造潛艦的第一艘原型艦，在尚未通過測試前就要立法院通過「未來預算」，猶如利用納稅人的錢向部分美國政客表態，民進黨是否企圖以此換取美方支持，進而影響總統大選？軍火商大剌剌公開行程來台，是否有向政府施壓的意味？台灣軍工產業，是否將會被民進黨貪腐侵蝕敗壞？

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