中國電動車市場在2021、2022連續兩年翻倍成長，去年中國新能源車銷售超過590萬輛，不只是世界第一，而且對全球電動車銷售高達6成的貢獻度，如果以輕型乘用車做計算基礎，中國去年每銷售100台汽車，就有29台是新能源車。

經歷了兩年的急速成長，原本業界的共識是，2023年將是產業高原化的一年，成長率與產銷量都將回到正常增長率，特別是國家對電動車的補貼逐步退場，冷卻效應可期。大陸官方的統計也顯示，今年第一季汽車累計銷量為607.6萬輛，年減6.7％，產量為621萬輛，年減4.3％，呈溫和衰退趨勢。不過，首季新能源車生產165萬輛，年增27.7％，銷售158.6萬輛，年增26.2％，產銷增長的動能仍然極為強勁。

甫在4月下旬落幕的上海汽車展，是疫情解封後的第一次實體汽車展，中國國產新能源車業者徹底展現「世界第一」的霸氣，展示的新能源車車型數量遠遠超越傳統燃油車，更顛覆過往國際品牌作為展場中心、國產車圍繞國際車廠的傳統，比亞迪、蔚小理（蔚來、小鵬、理想）等國產新能源車品牌成為展場主角，從最頂級的百萬級豪車、到最親民的十萬元國民車，到處引爆話題，歐美日韓車廠則紛紛退居二線，國際車廠在電動車領域落後中國的窘態畢露。

上海車展給中國與全球的電動車業者，又打了一劑強心針，中國今年的新能源車，非常可能繼續衝刺2、30個百分比的高速增長，達到年產銷800萬輛的驚人規模，政府補貼雖然逐漸退場，但是包括特斯拉（Tesla）在內的龍頭車廠大幅降價，走入創新產品躍昇至主流的必經階段，新能源車去年全球銷售首度突破千萬輛，再過兩年光是中國市場就將獨自突破千萬輛，帶領全球走向新能源車的新世紀。

中國電動車作為全球龍頭、遠遠把國際車廠甩在後方，在汽車產業發展上當然有極為重大的意義，不過我們關心更高層面的議題，今年的上海汽車展實質回應了兩個世紀級問題：第一、中國經濟結構轉型的火車頭是否已經出現？第二、引領全球經濟前行的「破壞性創新」何時出現？

中國經濟發展在改革開放40年之後，的確需要進行結構性整治，才能在財富創造與分配上取得新的平衡，追求永續發展，中國國家主席習近平多年來堅持「穩增長」的主軸，一路從房住不炒、整頓補教與互聯網產業、堅持貨幣政策不可大水漫灌、最終將「共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，也是一個長期的歷史過程」寫入共產黨二十大的報告中，以高質量發展、扎實推動，把共同富裕作為現代化建設的出發點和著力點，是改革開放40年後進行結構性整治，重新出發的基礎。

中國經濟從高度仰賴出口製造、房地產開發、互聯網經濟這三駕馬車，整理轉型當然需要時間，更需要有強大且具有規模的創新產業來擔任轉型火車頭。如今新能源車產業率先衝出，挑戰年產銷千萬目標，在核心的電池技術與造車工藝之外，晶片、汽車電子、人工智能、甚至社群服務等，每一個都是可以創造高度價值的產業鏈。

還有，傳統汽柴油車的產銷比例雖逐漸衰退，中國累積的技術與成本優勢卻爆發全球化攻城掠地的能力，去年中國汽車出口達到311萬輛，年增幅高達54.4％，超越德國成為全球第二大出口國，而且很快將會超越日本成為全球第一汽車出口大國。兼具產業創新、規模經濟、帶領龐大的產業鏈、還有全產線的出口能力，中國汽車業作為經濟轉型的火車頭殆無疑義。

上海車展回答的第二個大問題更有趣，輝達執行長黃仁勳曾在2月的演講高喊「ChatGPT是人工智慧的iPhone時刻」，其實，中國新能源車連續兩年的翻倍增長，以及這次上海車展傳達出的翻轉訊號顯示，「中國新能源車已引領全球產業進入iPhone時刻」，當年iPhone引領電子產業與社群媒體翻轉一切的故事，正再次上演，而引領產業破壞式創新的主角則是中國的電動車業者。

中國的新能源車產業雖刻意避免造神運動，沒有蘋果創辦人賈伯斯這樣的明星級人物，但是從比亞迪、蔚小理、寧德時代、青山控股到整個參與新能源車產業創新的從業人員，同時擁有世界第一的金融資源、產銷規模、全球市場、一路到人工智慧汽車的資料金礦，西方國家不論是美國、日本或是歐洲，都已難以追趕。上海車展告訴世界，縱使美中地緣政治的鬥爭煙霧瀰漫，卻無法改變中國電動車引領國家經濟轉型、主導全球產業創新的事實。