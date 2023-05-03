新北市長侯友宜日前出席世界獸醫師大會頒獎晚會全程使用中文遭到批評，民進黨籍立法委員羅致政認為沒說英語是不把國際活動當一回事；副總統賴清德接見美國前國安顧問波頓，晤談時同樣使用中文。綠營打侯企圖透過英語能力與國際觀作連結，已模糊雙語政策，也讓「雙標政客」無所遁形。

蔡政府為與國際接軌，且在全球供應鏈占有關鍵性地位，因而推出雙語政策，由於英文溝通能力會決定國際競爭版圖，因此政府2030將推動雙語政策，掌握華語優勢以外增加第二語言。蔡政府雙語政策目前鎖定高等教育以及公務人員。如今英語卻被政客拿來作為檢視「總統標準」，豈不好笑？陳水扁的英文如何？有礙於其身為總統與國外人士溝通嗎？總統府設有翻譯是做什麼用的？更何況國際禮儀上以說本國語言是對自己國家的尊重。

侯友宜被視為國民黨內最有可能被徵召的總統人選之一，屢被質疑欠缺國際觀，包含警察體系出身、新加坡參訪、英語能力等，試問立委諸公能否全程透過英語質詢部會首長，如果不行，又為何企圖透過「雙重標準」打擊異己，甚至還以英語使用與否評斷其國際觀？當「雙標政客」同時穿梭在兩個自認成理卻又彼此不能相容的思考架構，難怪民進黨早與社會脫鉤還在自圓其說。

雙語能力並非總統必備條件，但其政治執行能力卻是絕對的衡量標準，蔡英文的英語能力不差，但治國能力卻備受質疑。若以外語能力論斷政治人物的高下，甚至引為嘲笑工具，恐怕有辱政治專業吧！

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