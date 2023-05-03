首先，我很榮幸能夠跟隨馬前總統一行人前往大陸進行參訪交流，親身見證了這一歷史性的時刻。雖然起初聽到此行的目的地是大陸時，我感到些許不安，但作為一名台灣的年輕人，經過這12天後，我真切地感受到兩岸同胞的深厚感情，也更深刻地認識了兩岸文化的交融和發展，並且體認到了兩岸同胞親情和文化傳承的重要性，亦發現兩岸同胞其實都追求和平共處，不希望打仗。

在這次的參訪活動中，我們所到的每一個地方都受到了熱烈的歡迎，眾多大陸民眾對我們表達了誠摯、友好的祝福，這讓我感到非常溫暖和感動，也讓我更加認識到兩岸同胞的親情。在中山陵、南京大屠殺遇難同胞紀念館，以及張自忠烈士陵園……的祭奠儀式中，來自兩岸的人們站在同一個地方一起默哀悼念，這種氛圍讓我深刻感受到兩岸同胞的血脈相連，也體現了我們對於共同傳承中華文化的歷史責任。

在這12天中，我們的旅程橫跨了南京、武漢、長沙、重慶、上海五座城市，參觀了許多具有中華文化特色的景點和建築。這些地方不僅僅是有著深刻的歷史意義，更是中華文化的寶藏。文化遺址、展示的文物和藝術品，生動地展現了中國古代文明的卓越成就和獨特魅力，讓我們得以更了解和認識中國數千年文明的源頭、發展歷程及精髓。，另外，在參訪期間，我們還與武漢、湖南以及復旦大學的學生進行了交流互動，雖然時間有些短暫，但透過交流，我們更加了解了大陸青年的生活、學習和思想，也讓他們更加深入地瞭解了台灣的文化和發展，這種互動有助於增進兩岸同胞的情感和理解、促進兩岸關係的和平發展和進步，因此我認為我們應該繼續加強兩岸交流，如此不僅可以多了解和認識對岸的文化和人民，也可以更好地推動兩岸關係。

在這趟參訪活動中，我感觸較深的部分，其一是是馬總統在湖南大學所提及的：「在中華民國憲法中，我們的國家是分為台灣地區和大陸地區，而兩者都屬於中華民國」。這句話充分體現了九二共識中的一中各表。我認為馬總統在大陸能夠說出這段話是非常有勇氣且讓人敬佩的；其二則是馬總統在《聲生不息寶島季》中與大家合唱了「月亮代表我的心」，主持人在此提到「歌聲可以縮短彼此的距離。」在這場合唱中，我看到馬總統透過歌聲展現出他對於文化交流的重視，並與其他嘉賓一同創造了一個溫馨、有愛、有歡笑的氛圍，讓大家感受到文化交流所帶來的美好與能量，我感覺彷彿在這一刻中，兩岸的關係確實變窄了許多。這也使我進而思考馬總統所說：「既不同文也不同種，且相為世仇的法國、德國都可以和睦相處，同文同種的中國大陸跟台灣怎麼不能減少隔閡呢？」面對這樣的狀況，我想套用一句在南京大屠殺遇難同胞紀念館中所看到的話：「不要忘記歷史，要忘記仇恨」。我想，若兩岸真的能夠拋開對彼此的偏見與仇恨，並且在互相尊重的基礎上建立起良好的關係，兩岸間的誤解和隔閡就可以逐漸減少，關係也一定能夠更友好。

總體來說，這次跟隨馬總統到大陸參訪的經歷，對我來說是一次難忘的經驗，讓我留下了深刻的印象和感受。我們更加了解了兩岸同胞之間的親情和文化傳承，更加深刻地體會到中華文化的深厚底蘊，以及兩岸關係維護的重要性和必要性。我認為這次活動是一次促進兩岸關係交流與合作的契機，而我也期許在未來，政府和社會各界能夠積極支持、推動兩岸交流與合作，使兩岸同胞能夠繼續加強互動，攜手合作為兩岸關係的和平發展注入新的動力和活力。只有透過兩岸同胞的共同努力和奮鬥，才能更好地推動中華文化的傳承和發展，以及實現中華民族的偉大復興和民族繁榮，達到馬總統所說的「和平奮鬥，振興中華」。（郭晏婕/ 大九學堂二期學員）

（本文來源：《奔騰思潮》）