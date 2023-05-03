美國川普政府時期的前國安顧問波頓，在海外獨派團體FAPA的邀請下前來台灣，連續會見蔡英文總統與賴清德副總統，並出席FAPA的40周年慶祝晚會。波頓想要出馬競選美國共和黨總統提名的黨內初選，要對抗曾經開除他的前老闆川普總統，他怎麼可能勝過川普，但為了蹭知名度與出席收費演講，特別台灣還把他視為坐上賓，同時也可以繼續宣揚他極右強硬的政治觀點，並且協助美國軍工複合體的戰爭販賣論點，波頓一直樂此不疲！

波頓真可謂是戰爭販子、戰爭鼓吹者，堅信任何挑戰美國軍事霸權的國家都必須以戰爭懲罰之，他是小布希總統發動伊拉克戰爭的主要推動者，當時波頓成為副總統錢尼的決策圈子，強力鼓動進軍伊拉克，並製造伊拉克發展大規模毀滅性武器的虛假證據，讓鮑威爾國務卿拿著可能是洗衣粉的證據在聯合國安理會說這是證據，美國沒有得到聯合國授權逕行出兵攻打伊拉克，這是非法侵略戰爭，伊拉克戰爭造成數十萬伊拉克人死亡。

他在川普時期擔任國安顧問，我就擔心美國又要發動戰爭，果然波頓主張應該對伊朗、北韓直接發動攻擊，但與川普意見分歧，1年後被川普開除。川普曾說，他對任命波頓當國家安全顧問感到後悔，若是全盤接受波頓的建議，在他總統任內美國恐會直接參與3場戰爭！這些紀錄都是公開紀錄，波頓自己也不否認，最近還辯稱「攻打伊拉克是預防性防衛，反正海珊遲早會發展核武」！

波頓在美國與國際都是十分爭議甚至負面性的人物，蔡政府卻視為國之貴賓，賴清德甚至還拜託波頓協助台灣加入CPTPP！真是拜託啊！波頓最反對多邊主義、反對國際法院、反對自由貿易，波頓支持川普退出TPP，現在賴清德居然拜托波頓支持台灣加入CPTPP，賴清德的國際關係知識要惡補，可見民進黨政府現在是見到美國來人就拜！

我們美好的台灣不能繼續讓民進黨執政，25家美國軍火商集體來台兜售武器讓台灣成為彈藥庫，戰爭鼓吹者來台被視為上賓，2024年泛藍非綠一定要取得勝利，台灣不是烏克蘭，這是為台灣人民與下一代的生存與幸福，這也是我參選立法委員的目的！

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