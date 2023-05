南非領袖曼德拉的名言「最佳武器是坐下來談」(The best weapon is to sit down and talk. )。這句話的意旨,令南非兩軍嚴峻對峙,瀕臨互毀之際,停下對談。也令曼德拉稍後獲得諾貝爾和平獎。

台海的局勢,舉世所公認己在戰火邊緣。行政院長陳建仁仍只再重申「備戰以避戰」,而未另有新思考。台灣備戰的方法,就是大量軍購,還有延長役期。然而軍購在平時花錢就可行;但戰爭急需時,火海中付錢易,卻運不進軍火。至於延長服役,也只在太平時可行。人口比例,大陸和台灣是60比1。待烽火連天,傷亡至慘時,延長服役有效嗎?台灣民眾自應理性客觀思考,而不是一味服從主戰的執政者。愛因斯坦說:「盲目崇拜權威是真理最大的敵人」。

美國老布希總統本身在二次大戰當空單,其轟炸機墮海,同機二戰友殉國。他公開說:「我希望我自己的孩子永不必赴戰場」。CNN的主播也說,哪一個家庭肯送兒子到海外參戰?這是絕大多數美國家庭的想法。台海有戰火,絕不能期待美國或其他國家青年為台灣浴血慘戰。

然而,台灣當局邀請來台訪問的美國政治人物,怎會如此好戰好鬥?又如此熱切激勵台灣人「仇中恨中」?冷靜個別分析其背景動機,真相透露自非單純。有的是因軍購回扣昧了良知,還有一句台灣話「別人孩兒死不完」。

美國三次榮獲普立玆獎的美國政論家佛里曼,對美中台關係發表了他的看法。他說中美的關係自1979年至2019年,兩國和睦到幾乎形同「一國兩系統」,而全世界也分享兩大國的和睦。而自2019以後,兩國則漸增敵對而至前所未有的劍拔弩張。他認為台灣絕無需惱怒中國,好好平安過日子。

他所說的都很正確,也是大多數國際關係專家所認同。其中有一項,他沒提到。就是川普當選時,接了台灣蔡英文總統賀電,觸動了中國最敏感的神經,也使中美關係逆向而馳。事後,無政治經歷的川普也承認此舉原自忖應只如商場應酬對話。

過去中美二大國的友好,穩定了世界局勢。這珍貴的時段,始自尼克森總統時代。可惜尼克森毀譽於水門案,大家因而忽略了他的卓見與貢獻。1972我初到華府擔任聯邦政府主任醫務官。旋逢尼克森連任當選,他指派我為就職大典醫務官。

他就職演講,有一段:「我們尋求世界的和平不是只在戰爭之間片段短暫的脆弱和平,而是能在未來世代持久的和平。這是很重要的,我們要明白美國需要和平及美國在維護和平上的局限性。除非美國致力於維護和平,世界將沒有和平。」這段話,表達他對世界和平具有使命感。最後一句尤其寫實。

他很快寄給我謝函,感謝我協助他的就職大典,並希望一起重振1776年開國精神。我後來參加白宮餐會,他和我短暫晤談。他提及,拿破崙的話:「中國是睡著的巨人。他醒來將推動世界」。他接著說,「中國己醒了,中國和美國合作將使世界和平繁榮;反之,將是世界的災難。」我當時很驚訝,一向反共的他,怎會如此親中國?後來,我聽他稱讚鄧小平,「實事求是」(Seek truth from facts )。我瞭解他也是「實事求是」,面對中國,自應以「可推動世界的巨人」相待。

他因水門案,黯然辭職。福特副總統接任總統,我也開始兼任白宮顧問醫師。福特總統輕鬆幽默,但未聽他講他的中美國際觀。顯然,他是循尼克森路線。之後,卡特就任總統,不久他宣布與中共建交而和台灣斷交。卡特說「美國只應是國際和平的使者,而不應是國際的警察。美國要面對現實」。

雷根入主白宮,我對他有較大期待,然而他對台灣地位不提升反下降。等很久,才有機會請示他。他爽朗一笑,他在競選時,他看到的是國際「小三角,美中台」;當總統時,他看到的是國際「大三角,美中蘇」。他會忠實執行《台灣關係法》,友善台灣人民。我順便告訴他,友人鳳飛飛要來美演唱。雷根總統旋在白宮發表歡迎鳳飛飛來美。華府市長宣布她來華府之日為「鳳飛飛日」。典禮總統派一位海將上將咨議代表他參加,並由政府樂團演奏「中華民國國歌」。雷根的想法,直接對人民友善才是更真心。

老布希總統愛護台灣,早在他當美國駐聯合國大使,為中華民國代表權真誠奮鬥,令人感動。他後來又當駐北京的美國代表。他是我所認識最瞭解兩岸的美國政治領袖。當他們入主白官時,他們的愛犬生了六隻小犬,我家也獲贈一隻。當他准許出售台灣F-16戰鬥機時,他認為在台灣還有制空權的時候,應早日和中共坐下來談。

我靜觀中美台關係半世紀,也從傍促進美台友善關係,並致力協助過通《台灣關係法》。我很負責說,我絕不拿台灣政府一分錢,也絕未參與軍購取回扣。此刻,容我很誠懇說,為台灣百姓著想,台灣當局應明白一味仇中恨中,絕非台灣安全的上策。該實事求是認清兩岸友善,兩岸都會互蒙其益。反之,亦然。

中國悠久歷史足傲於世,也是美國望塵莫及。但客觀而言,有一件事,應是中國要向美國借鏡。就是中國歷史內戰頻頻,且處理終戰又如斯殘忍。在秦朝,秦將白起坑殺趙國降兵四十萬人,至清朝太平天國之內戰,仍以殘殺降將降兵終結。而美國247年歷史中,唯一的內戰是南北戰爭,而且是以和談結局。

1865年美國內戰,南軍主帥羅拔特•李將軍決定投降,因為他的軍隊已無法保護子民,而投降的恥辱由他來承擔。當簽完降書,李將軍說,你們可慶祝了。受降的北軍主帥是格蘭特將軍,則立即下令不准北軍慶祝。因內戰無贏家,傷亡都是自己同胞。且南軍可繼續懸掛南軍旗幟,無一南軍受到戰犯䆺判。華府為南軍李將軍樹立的騎馬紀念銅像,仍然巍然聳立於首都大地,訴說著內戰殘害極大不容再發生。若極其不幸發生了內戰,則應早日以和談結束。

美國駐華大使李潔明赴北京履任時,白宮安排李潔明、中國駐美大使韓敘和我,三人在機場會面談話。當時,天安門已是山雨欲來風滿樓,他們二位大使友情外,有不少人權、干涉內政的不同意見。韓大使認為中國未來歲月,會全力於現代化;我則感慨人類急於科技現代化,但人文思維卻反而往蠻荒回走。未來一旦大國衝突,就不知如何處理?中國是文明古國,應同時發揚「為往聖繼絕學,為蒿世開太平」的傳世理念。韓大使對台灣有很誠摯的好慼。我們見面,他都自己駕車。我體會到我們心中都存著,祈望兩岸問題能和平解決。

海峽兩岸實應考慮坐下來談,畢竟對峙最好的武器就是坐下來談。兩岸都有責任深思,該如何「為天地立心,為生民立命,往聖繼絕學,萬世開太平。」(作者為前立法委員)

