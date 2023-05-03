美國眾議院跟智庫4月19日舉行兵推，時間以2027年台海發生軍事衝突，美國直接介入軍事行動，作為想定。總共兵推了36種作戰場景。兵推只是推定，準確性當然是一個謎。但起碼搞了半天，承認無法阻止解放軍登陸。極端的情況下，甚至一周內有2萬美軍死亡。這也是歷史上從來沒發生過的。

委員會主席看到這個結果，先是一堆渣話。好維護自己的面子，也想忽悠中國，說我們是很有好的，愛護和平的：一、「我們尋求台灣海峽的和平與穩定。」這個意思是，由美國來定義台海和平。而且是依照美國的規則，服從美國的利益的和平與穩定。美國跟台灣每天搞台獨，大陸安靜聽話。這不就和平了？

二、「能夠讓台灣和中國雙方都發展經濟，同時透過高科技商業使各自融入世界體系。」他直接把台灣跟中國隔開看待。說要讓台灣跟中國「各自」融入世界體系，就是台獨國際化。他卻不說，美國每天對中國高科技跟經濟，使出各種賤招抵制圍堵。

結論就是，美國堅定要把台灣武裝到牙齒。請參考烏克蘭。當然，這也可能就是這個兵推的真正目的：加緊賣台灣天量軍火。美軍直接控制台灣軍隊，也已經到了明目張膽的地步。

俄國立刻提醒中國，當台海發生戰事，要提防5個國家，會趁機偷襲。這5個國家會跟美國協同，對中國發動攻擊。這5個國家，也毫無懸念，是日本、韓國、菲律賓、越南跟印度。俄國特別指出，印度對中國有領土野心。

中國當然必須跟這5個國家繼續和平相處，經貿往來。但是，中國必須做短中長期布局。也要做最壞的打算，做最好的準備。因為，美國確實在利用這5個國家的野心。

經貿往來，除了追求GDP外，得有戰略眼光。他們對中國，有沒有公平對待？是不是一邊拿中國訂單，一邊站隊美國？韓國尹錫悅，跟菲律賓小馬可仕，甘願做美國軍事陣地，以中國為假想敵。這兩人還急忙跑到白宮，跟美國發表對中國極度不友善的共同聲明。

韓國與日本在中國積極布局、滲透入方方面面。美國企業也在中國積極活動。抵制中國高科技，但卻強力進入中國金融市場。大陸當然也有警覺，修訂《反間諜法》，應該只是布局跟整頓的一部分。所以日本跟美國，都出面反對中國修法。

中國對外，一項是和平友好，甚至願意吃點虧。抱持人不犯我，我不犯人的態度。對印度在邊境的長期挑釁，也只是反制，守護中國國土。

所以必須警告這5個國家，只要膽敢犯我，必有嚴厲後果。而那個後果，不能只是對等反制。如果只是反制，那麼對方會很願意試試看。失敗了，頂多偷的東西無法到手。沒有損失。

必須讓對方知道，只要膽敢犯我，必定強烈報復。必會有慘痛後果，絕對得不償失。讓對手知道，只要膽敢站隊美國，介入中國內政，侵犯中國，後果是十倍百倍的痛苦。

因為，光是經貿與善意，是不能制止狼子野心的。俄國歷史上，從中國手裡拿走大量土地。現在身處俄烏戰爭，特別理解各國對中國的真正惡意。（作者為作家）

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