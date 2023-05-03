賴清德很開心的跟波頓同框，波頓是一個逃兵、侵略者、戰犯，賴清德跟波頓同框，讚許波頓的見解，實在非常可笑。

波頓是一個逃兵。1970年，波頓應該依美國徵兵令去打越戰，他卻先鑽法律漏洞，跑去州政府的國民警衛隊服役，不必被送去越南當兵。跟高喊台獨的林飛帆一樣，千方百計不當兵跑去當替代役，事後波頓當了大官時還得意洋洋的說，自己很聰明不想死在東南亞的稻田上，這種戰爭逃兵卻被賴清德奉為上賓，賴清德有什麼立場要年輕人延長兵役。

波頓是一個侵略者。2003年，波頓擔任美國國務次卿負責軍備管制，一手捏造伊拉克持有大規模化學武器，還設計國務卿鮑威爾拿著肥皂粉，在聯合國大會上指控那是伊拉克的化武。波頓鼓動美國侵略伊拉克，但聯合國《禁止化武公約》的祕書長，質疑美國的指控沒有證據應該再查核，波頓竟然公開威脅這位祕書長說，「我知道你的兒子在那裡」。這位跟黑道無異的美國卑劣政客，賴清德與這位卑劣侵略者同框相互吹捧，又有什麼資格指責大陸「侵略」台灣？

波頓是一個戰爭罪犯。2011年，美國結束侵略伊拉克戰爭，伊拉克軍民男女老幼死亡240萬人，伊拉克人流離失所的難民達800萬人，伊拉克活下來的孤兒120萬人，更糟糕的還刺激產生「伊斯蘭國組織」，為害中東和西亞各地，這些「成績」都是波頓的「貢獻」。美軍在伊拉克犯下多起屠殺平民的罪刑，國際刑事法院法官要赴美國查辦，波頓竟然公開威脅要制裁逮捕法官。這種戰爭罪犯應綠營邀請來台鼓吹戰爭，賴清德更奉為上賓，賴清德真的病得不清。

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