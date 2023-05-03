賴清德獲得民進黨2024總統提名後表示，「台灣社會沒有統獨問題」。這個說法與中間選民「統獨是假議題」的認知似乎有所交集，但若深入探究台灣社會的認同爭議就會發現，在民進黨的操作下，統獨雖已成為一個不折不扣的假議題，但統獨問題確實存在，賴清德自欺欺人只會把國家帶往更加錯亂的方向。

把國家帶往錯亂的方向

很多人認為「統獨是假議題」，大致有3個原因：第一，1949年至今，大陸既沒有統一台灣，台灣也沒有獨立建國，但統獨問題始終是台灣政治、社會、文化衝突最核心的爭議點，因而掩蓋了許多本該要解決的社會問題。第二，建立「台灣共和國」已經不是民進黨追求的最高目標，台灣絕對多數民意支持維持現狀，急統、急獨都是少數，不應存在激烈的統獨矛盾。第三，美國不允許台灣獨立，也不接受兩岸統一，國際情勢決定了兩岸關係無法突破現有架構。

「統獨對立是假，爭權奪利是真」，是不少民眾對統獨問題的看法，賴清德有所察覺，企圖透過「台灣社會沒有統獨問題」的宣示，淡化「台獨工作者」標籤。但真的如此嗎？賴清德表示，「台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣布獨立」，這句話已否定「沒有統獨問題」的說法，如果真的沒有統獨問題，又何需強調「不必另外宣布獨立」。

作為向中華民國憲法宣誓就職的副總統，以及下一屆中華民國總統的參選人，賴清德應該深知，中華民國憲政體制「只有統一問題，沒有台獨問題」。民進黨無視乃至藐視憲法增修條文「國家統一前」的宣示，又將憲法增修條文中的「台灣地區」視為國家，將「大陸地區」視為外國，這才是統獨矛盾的根源。從這個角度看，賴清德稱「台灣事實上已經獨立」，是徹頭徹尾的違憲主張。

賴清德繼承蔡總統論述，重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，卻以偷換概念的方式，將兩岸治權互不隸屬的現狀，偷渡為主權互不隸屬、一邊一國的違憲主張。台灣民眾固然不認同自己是中華人民共和國的一分子，這屬於兩岸政治制度和生活方式與意識形態的分歧，可以透過交流協商尋求解方、逐步化解，這才是賴清德口中增進兩岸「諒解、和解」所應為。

台獨黨綱只是美麗謊言

台澎金馬是中華民國現有治權管轄領域，是中華民國的一部分，中華民國固有疆域之內、治權領域之外的大陸地區也是中華民國，中華民國就是中國。賴清德藉由「兩岸互不隸屬」導出「台灣不是中國一部分」，建構「一中一台」。賴清德的2024兩岸論述只是用新包裝推銷舊產品，兩岸對抗不會舒緩。

唯一解方，是賴清德以民進黨主席身分，主導廢除台獨黨綱、台灣前途決議文，或用新決議文宣示遵守中華民國憲政體制、依兩岸條例處理兩岸關係的政治態度，覆蓋「台灣已經是獨立國家」的表述。只有這一步才能達到「沒有統獨問題」的程度，兩岸關係才會迎來永續和平的新局。

遺憾的是，民進黨1990年代的台獨黨綱提出「台灣共和國」願景，就像是為了欺騙人民而編織出的美麗謊言，此後民進黨論述「台灣事實獨立，不必另行宣布獨立」，更多是自圓其說，而非改變台獨立場。諷刺的是，民進黨不敢實踐台獨，卻又抱著台獨神主牌不放，賴清德進一步用「沒有統獨問題」自欺欺人，不過是不斷說謊與圓謊的循環。

由於歷史隔閡、政治對立與國際情勢，兩岸人民存在認同與價值的分歧，但如何透過平等、尊重的交流合作，努力處理和化解這些分歧，促進兩岸和平、避免兵戎相見，這才是中華民國政府兩岸政策應該聚焦的正確方向，賴清德的兩岸論述顯然不及格。