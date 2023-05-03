中國外交部長秦剛公開表示，根據《波茨坦公告》，日本領土只包括北海道、本州、九州、四國，琉球主權不屬於日本。幾乎與此同時，中國新任駐日本大使吳江浩3月底履新未久，日本沖繩縣副知事照屋義實特意搭飛機到東京拜會吳大使，舉行閉門會談，雙方決定棄用沖繩稱呼，恢復琉球舊稱；副知事還向吳大使轉達知事玉城丹尼想訪問中國。

中國突如其來的動作，就像在西太平洋丟下一枚極重磅的深水炸彈，一旦引爆，將震得東京與華盛頓頭暈眼花。

琉球自古即為王國，明朝成為中國藩屬國，以漢字書寫，用中國年號，取中國姓氏，穿戴漢服，向中國朝貢。明末，琉球續接受清朝冊封。豐臣秀吉統一日本後，覬覦琉球，1600年逼琉球對日本納貢，從此琉球同時對中、日稱臣納貢。

1840年鴉片戰爭後，清國勢日衰，日野心大熾，1879年發布《琉球處分案》，併吞琉球納入日本版圖，易名為沖繩。

1945年二戰結束前，中、美、英元首討論琉球，美總統羅斯福主張：一、中國接管琉球；二、中國駐軍日本。二戰結束未久，國共內戰開打，蔣介石為了對付共黨，完全無力也無心接管琉球與駐軍日本。1950年朝鮮戰爭爆發，西太局勢巨變，1951年美英與日簽訂《舊金山和約》，將琉球歸聯合國託管。1972年，美國需要日本作為其在東亞的戰略支點，將琉球交日本託管，日重設沖繩縣。明顯地，此為美日私相授受，依國際法，琉球主權既不屬美國也不屬日本。

戰後1945至1972年琉球被美軍占有，琉球民族意識開始恢復。美軍基地占琉球全境達15%，美軍經常違法犯罪，帶給居民極大痛苦與不滿，加以日本政府對琉球居民區別對待，琉球獨立意識開始萌芽。這次琉球副知事求見中國駐日大使，雙方決定一起回覆「琉球」舊稱，意味著琉球謀求獨立自主進入了新階段。

整個形勢當然得放在中美西太大博弈的戰略格局來看，美國畏懼中國挑戰及取代霸權地位，自歐巴馬時代開始以「重返亞太」遏制中國，效果有限；拜登上台只剩科技與台灣兩張牌可打，前者打得吃力，且勝負未明；剩下的台灣牌就成了手中唯一可用的手段，但中長美消的形勢，讓美國自忖已無力單獨對付中國，拉日本聯手成了唯一最好選擇。何況日本比美國更畏懼中國崛起，是以一拍即合，怎料中國出了奇兵打出「琉球牌」。

法理上，琉球既不屬日本也不屬美國，歷史上、形勢上，琉球完全有追求獨立的可能，加上中國在道德上、法律上、實力上的支持，中國在西太大棋盤上的這一手，真是「將了日本的軍，抽了美國的車。」

（作者為鳳凰衛視資深評論員）