中美對抗，大陸一片反美情緒，似乎美國就只帝國主義，謀我之心未嘗一日稍減。但在此浪潮下，也有一些有識之士，提醒大家，美國做為世界超強並非偶然，在社會制度、政治運作、人文價值、科學發展上絕對不可輕忽，每年有那麼多的精英申請赴美，就非「美帝謀我」可以解釋。

中美對抗，台灣一片欣喜之聲，以為美國做為美式民主的守護神，必然會義無反顧地保護台灣。但在這樣的浪潮下，也有一些有識之士，提醒大家，美國在外交、軍事這些國際事務上，其背信忘義、出賣盟友劣跡斑斑，萬不可輕信美國。

在兩岸，都存在著對美國完全不同向度的解讀，不同人各取所需，但美國究竟如何？該如何看待才更實然？也就輕輕掠過。

而就此，美國當年如何看待日本，正可以做為參照。二戰前，日本人平均身高不超過150公分，戰爭初期卻把高大的美國人打得節節敗退，這個民族為何有這樣的戰鬥力，引起美國官方與學界的討論，所謂「知己知彼，百戰不殆」，只有真實了解日本人，才能立於不敗之地。最終，心理人類學者潘乃德以國民性研究的《菊與刀》一書（台灣一般翻成《菊花與劍》），深度剖析日本人格的兩面性，讓美國人更深地了解他們所面對的是怎樣的敵人。

所謂「菊與刀」，菊指的是日本人喝著清酒、賞著菊花時的清雅風流，此時的日本人是個詩人；刀，則是日本人在對敵時，毫無反顧，就如殺人魔一般。

「菊與刀」，一定程度地解讀了日本的兩極性，當然，真深入日本，所謂刀或劍，背後也還可以指涉劍道或武士道，它的文化內涵就遠遠超越了潘乃德的「定性」。但即便如此，「菊與刀」還是讓人多少了解到日本人兩個向度的行為特徵，對美國人而言，也就不再只是個怪誕而無以理解的異類。

要如何看待美國，這「菊與刀」的切入正可借用。就「菊」而言，在人權維護上，如《人權法案》與「四大自由」所示，美國在此揭櫫了高道德的追求，雖然仍有諸多歷史問題待解決，但整體發展的確朝著這樣的方向前進；美國的政治，憲法之外，包含歷史先賢立下的慣例，在在顯示了對權力可能異化的觀照。再加以學術的發達、文化的蓬勃，都讓人不能不從正面來看待它的存在，而這些對人類的發展也都有其根柢的意義。許多有美國經驗的人，正是親炙了美國文化中「菊」的芬芳，而認為「以美國為尚」正理所當然。

然而，以群體做為單位，就如西部開拓史所示，我族他族之間是嚴格二分的，維護自己屯墾的利益在道德上是至高無上、無以妥協的。這情形擴大到國家層次，就使得「美國第一」成為無可挑戰的行為準則，對族外人的權利保護既輕忽，更多的就是國家利益。這時的美國，從他者看來，其自私背信、短視忘義還真罄竹難書。一些人在此看到美國做為強權，其「刀」下的自我，自然認為美國，其為賊也，正大矣哉！

從個人到國家，從應然的生命價值到實然的國家利益，從族內到族外，美國就有著這樣的兩面性。看美國，這兩面缺一不可。學美國，要學的是「菊」；防美國，要防的是「刀」。而如今兩岸的主流，卻就各往著菊與刀做強度的偏斜。在台灣，既率意美化美國，自己的基點自然無存；在大陸，既恣意貶低美國，就讓自己陷於論述的尷尬。而其結果卻共同加深了兩岸的矛盾。

坦白說，人性常就具有這樣的兩面性，國家、文化亦然，而海峽兩岸自己的兩面性何在？則又是另一個大哉問了。

（作者為文化學者）