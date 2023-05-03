2024年總統大選的競選主軸為何？民進黨候選人賴清德搶先定調，他排除了統獨之爭及戰爭與和平的選擇，提出「民主與專制的選擇」。這話說對一半，因為民進黨如果再全面執政下去，台灣的民主根基將被繼續侵蝕，其反一中框架的兩國論主張也將招惹戰禍，致使台灣的民主體制受對岸專制體制更大威脅。他說錯的另一半，是他假借民主與專制概念掩蓋兩岸兩國主張，這樣從實質到法理的台獨主張，必然引發民眾對國安的更深憂慮，因而如何避戰勢必成為大選攻防主軸。

由於兩岸之間的主權主張矛盾深重難解，所以台灣難有一勞永逸的國安對策，我們只能盡力避免踩到政治地雷，以免引禍上身。賴清德主張兩岸為互不隸屬的兩國，台灣非屬中國不可分割的一部分，以為這樣就可長治久安，殊不知這恰恰是自殘性政策。因為兩岸和平關係的先決條件是必須認同兩岸同屬一中，而一中意涵各有不同詮釋。賴清德違逆中華民國憲法及據此推衍的九二共識，堅持兩岸兩國，已為台灣埋下戰爭禍根。

最有可能被國民黨徵召的侯友宜，最近提出兩岸政策框架相對務實而穩妥，堪為大選論述的競爭主軸，也可奉為政府未來兩岸政策的定海神針。侯友宜說，中華民國是「杯子」，台灣則是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」。這是基於覆巢之下無完卵的思維，確信未來處理兩岸關係，「中華民國是真實存在的」，這是侯友宜兩岸政策堅持的核心理念，與過去聲言「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」相互呼應。

以此為參照架構，賴清德的主張可推衍為「台灣是我們的國家，中華民國是我們借住的房子」。由於賴清德對兩岸關係的政治定位為兩個主權國家，所以他提出兩岸為「兄弟之邦」的論述，中共國台辦上周對此強烈抨擊。

侯友宜則以溫婉語言戳破其非，他以「和平護民主」概括其兩岸政策的核心論述，強調「戰爭不會帶來民主，要維護民主，必須要靠和平。」他也進一步強調，兩岸之間應在平等、尊嚴、友善之下，務實交流，才能為彼此創造更多和平空間。這套論述雖然只是框架，還需更系統性的論述，但道出多數民眾當下對國政心之所繫，已為總統大選定好調子。

民眾深切關注國家安全，這次大選必以如何避戰為焦點，但許多民眾誤信民進黨的虛假宣傳，誤以為九二共識等於認同中華人民共和國，與一國兩制無異。其實，九二共識的精神就是「擱置爭議、求同存異」，九二共識的原則與精神一旦被否決，兩岸之間的民族內部矛盾就升高為兩國之間的敵我矛盾。

賴清德的所言所行恰恰相反，就是像朱立倫說的那樣：擴大爭議、擱置共同點。由於這個基本歧異，以及由此產生的截然不同後果，所以這次大選當然是和平與戰爭的選擇。如果民進黨和賴清德刻意迴避政策主張是否引戰及如何才能避戰的問題，侯友宜及在野陣營就要緊追不捨，質問到底，讓所有候選人說清楚講明白。

（作者為資深媒體人）