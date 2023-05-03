在國民黨、民眾黨及時代力量3大在野黨聯合抗議，及國民黨團11名立委衝進NCC的強力攔阻下，NCC決定延期再審鏡電視負責人變更及有線電視上架案。

立委阻擋NCC主委陳耀祥進入NCC，他居然還採視訊方式開會，只因鏡電視董事長鄭優稱病未出席，所以才無法繼續審查；但NCC也只是「延期再審」，並沒有打算暫緩鏡電視上架案的審查時程。

甚至已遭北檢列為瀆職罪被告的陳耀祥，也完全沒有要迴避此案的意思，未來還要繼續參與審查，而行政院長陳建仁更是一路包庇，表示NCC是獨立機關，國會議員應予以尊重。問題是，自陳耀祥上台以來，NCC成了府院傀儡，一路打擊不順從政府的媒體、護航綠媒，早已棄守身為媒體主管機關的職掌本分，陳耀祥領軍的NCC何曾具有獨立性？又有什麼地方值得外界尊重？

鏡電視案最令外界不解的是，明明出過那麼多問題，從資金到經營階層疑雲重重，北檢正在偵辦中，但NCC就是一定要趕著審查，一副非過不可的態度。

NCC強調，該機構是合議制的獨立監理機關，依法審查案件，個案審理都須經委員會議充分討論，不可能存在「強行闖關」。既然如此，為什麼鏡電視審查案就非要黑料頻傳的被告陳耀祥坐鎮不可？難道民進黨高層是擔心少了陳耀祥的「把關」，就不好掌控審查結果嗎？

民調顯示，近7成民眾認為陳耀祥應馬上停職接受調查；陳耀祥卻非要搶著審查鏡電視案，引發眾怒。他不走人，民怨風暴不會停歇，一意孤行的蔡政府就等著被民意吞噬吧！