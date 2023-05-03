2006年NCC正式成立，其宗旨在於「因應科技匯流，促進通訊傳播健全發展，維護國民權利，保障消費者利益，提升多元文化。」本應是秉持公正立場、獨立於政治力之外的機關，但是，由於其借鏡於美國的FCC模式，台美兩方，境況不同，美國是「兩黨制」，台灣則除兩大黨外，還有特別奇怪的「無黨籍」，因此在成立之初，就引起相當大的爭議，可以說制度本身就是先天不良，極容易淪為執政黨用以箝壓媒體、控制輿論的工具。

「無黨籍」是非常曖昧的一種存在，不隸屬於任何政黨，但其實從未真正擺脫政黨的色彩，甚至，只要臨時退出原有黨派，就可以脫胎換骨，以無黨派自居，如監察院的陳菊及中選會的李進勇，原來都是民進黨中的要角，卻只要宣布脫離黨籍，就可以堂而皇之的以無黨籍身分，入主原應公正無私的獨立機構。

依照法律規定，NCC的委員有7位，由行政院長提名，經立法院同意後正式任命，而同一黨籍的不能超過二分之一。換句話說，執政黨可以擁有3位人選，而只要再多一個顏色相近的無黨人士，就足以掌握整個獨立機關。基本上，在國民黨時期，還能有所節制，多少還能做到公平的遴選、推薦，但到民進黨掌權後，卻大不相同，甚至敢於清一色都用「國王的人馬」，儼然將獨立機關當作黨營機構來使喚，是以其公正性屢屢遭人質疑。據2020年11月的民意調查，民眾普遍對 NCC 的信任感相當低：有68%的人不相信 NCC 是「不會受政治力量干預的獨立機關」，甚至多有人鄙之為「打手」、「東廠」、「髒兮兮」。

NCC自從由陳耀祥接任主委後，就秉承民進黨的黨意，對媒體展開慘烈的追殺，用以霸凌媒體、箝控輿論，最引起非議的是有關中天新聞的換照事件。當時的NCC以各種事實上難以成立理由，針對中天加以開罰，而以此論定中天違反了新聞從業者的守則，強迫中天退出有線頻道，可笑的是，這些據以裁罰的事證，一連10項，都被法院推翻、否定了，甚至還查出NCC違反眾議，悍然開罰的事例，而陳耀祥更因鏡電視案被列為被告，顯見NCC早已成為民進黨的御用機關，可陳耀祥無羞無恥，居然安之若素，至今仍戀棧其位，可見是有恃無恐，根本不將輿論放在眼裡了，更別提言論自由了。

中天換照風波之後，NCC還主導了「三立換頻」、「華視上架52台」的進程，三立、華視都是色彩綠油油的媒體，而NCC一意護航，分明就是逼使無色無彩的媒體無論如何都要全面染綠才能生存，這無異是宣告民進黨「一言堂」時代的到來，寖漸有將NCC變身為「新警總」的疑慮。

鏡電視的申請案，也是NCC的傑作，早在申請之初，就有傳言是「高層指示」的錄音帶風波，其後自家董事會又起內鬨，其組織結構大有問題，就連綠營學者都質疑其有如「槍手代考」的弊端，可是在上意指示下，陳耀祥奉旨行事，還是非得讓「鏡新聞台」闖關成功不可。在野黨舉出種種需要陳耀祥親臨立法院解說，接受質詢之處時，陳耀祥不但故意請假迴避，更企圖召開審議會，強渡關山。離譜的是，行政院竟然譴責立委，當起NCC的幫凶。

國民黨立委為阻止NCC的蓄意護航，群起赴NCC陳耀祥辦公室靜坐抗議，總算有效阻止了這個可能再度發生的惡例。但是，這次的「擇期再審」，恐怕也只是拖延時間而已，而兩位反對的委員即使未來仍堅持立場，5：2，想來也是不可能阻擋得了的。整個NCC的組織，由於制度上的思慮不周，未來無論是哪個政黨執政，恐怕都將是一把架在媒體上的大刀，隨時可能變成媒體言論自由的劊子手。

（作者為退休大學教授）