協助台灣加強戰備，有效威懾中共是美國對台灣安全最重要的承諾，但重大軍售案頻頻延遲交貨，成為台灣國防最大隱憂之一，最近又傳出採購66架F-16V戰機，現已確定跳票。令人費解的是，美國洛克希德馬丁公司不能如期運交戰機，沒有違約條款制約，台灣卻仍須依規畫進度付款，洛馬更大剌剌地與24家國防承包商在台灣走透透，尋求更多商機，而民進黨政府無視國防出現破口，依然對美國廠商寄予無限期望。

美國延期交貨 國防破口

美國國防部於2020年8月宣布出售台灣66架F-16V戰機，總價80億美元、約新台幣2500億元，是自1992年以來台灣的最大宗武器採購案，全案預定2026年第四季前交付，將有助於提升台灣戰備，平衡兩岸戰力，但這個國軍重大兵力建構案執行以來一路波折不斷。

外界最初質疑F-16V單機價格1.2億美元，比最先進F-35戰機還要貴，雖然空軍強調沒有買貴，並未能掃除美國對台軍售予取予求，價格高又沒有違約條款的疑慮；《華盛頓郵報》於3月報導，F-16V於2026年全數交機後，台灣將有200多架戰機，需要補進約100名新飛行員，卻面臨飛行員嚴重不足的問題；現在媒體又報導，原定今年初的首批交機要延遲到2025年中，2026年全數交機的目標確定無法達成。

根據美方資訊，美國對台軍售延遲交貨到去年12月已擴增至190億美元，大多數為2015至2019年的訂單，包含F-16V戰機，「標槍」反裝甲飛彈、「刺針」人員攜行式防空飛彈、「魚叉」反艦飛彈、及「海馬斯」高機動性多管火箭系統等，可說是全面結構性問題。

前美軍印太司令戴維森預測2027年中共有具備攻擊台灣能力為指標，如何迅速在「戴維森窗口」前運交台灣迫切需要的武器系統，打造台灣成為刺蝟島，提升非對稱作戰能力，已成為台灣國防及美台軍事合作的最迫切挑戰，但民進黨政府對美國廠商延期交貨習以為常，概括承受嚴重後果。

美國提供台灣武器系統無法落實，根本原因在於美國國防工業基礎及產能不足，以及對台灣的軍售均屬「外國軍事銷售（FMS）」，決策涉及國務院、國防部及白宮，並需國會核准，過程冗長。前者，華盛頓必須加速投資國防工業，擴大能量及保護供應鏈；後者則需簡化軍售過程，減少程序性延宕。

打造成火藥庫 不利和平

美國國會高度關切台灣無法獲得武器裝備，拜登政府面對強大壓力，國防部也為此成立「老虎小組」評估檢討，只是要立竿見影並非易事，而民進黨政府長期處於被動地位，凡事聽令美國行事，喪失了主動導正的機會。

如美國2023年《國防授權法》要求拜登政府解決軍售交付延宕的問題，加快對台軍售，並賦予台灣「特定主要非北約盟國」的同等待遇，得以優先取得美國超額防禦物資。另外授權總統動用「總統撥款權」，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。因此，無論在政策面與實務面，蔡政府都有運作的空間，應與美國國會密切協調合作，要求行政部門確實執行國防授權法旨意，滿足台灣國防需求。

蔡政府對要求美方落實承諾消極被動，對號稱是斷交以來最龐大的美國軍火商訪問團卻有過高期望，以為可以因此提升台灣國防工業，甚至創造另類外交突破。可以確定的是，無論是民進黨政府官員所說的選擇供應商或是訪商，美國軍火商的首要目標都是商業利益，而非台灣安全利益，無助於立即有效解決運交軍備延宕的問題。

據報導，美國軍火商可能尋求合作生產無人機、彈藥等軍品，這些都涉及美國的出口管制及技術轉移許可，需得到美國政府核准，所有規範、條件將要遵循美國決策，而將生產成本投資與風險轉嫁給台灣，這是典型的美國商業模式。

兩岸關係必須透過基於善意的交流與溝通才能真正改善，單純軍事威懾無法產生嚇阻效果，打造台灣成為東亞「火藥庫」，只會更刺激對岸，在台海情勢最緊張時刻，美國軍備供應不及，又想把台灣變成兵工廠，升高兩岸軍備競賽，這絕對不是台灣安全的選項。