25家美國軍火商近日訪問台灣，參訪台灣的火箭製造商等軍工業和國防部智庫，並出席「美台國防產業合作論壇」。在兩岸關係持續緊張之下，美國政要與軍火商訪台如過江之鯽，政客販賣戰爭，軍火商販賣軍火，兩者亦步亦趨。只是，一旦「台灣有事」，美國真的會把它當成「美國有事」嗎？

從去年8月以來，兩岸對抗持續升高，完全是由美台政客一起操縱起來，先是前眾議院議長裴洛西不顧中國的警告，硬是要到台灣訪問，惹得大陸採取圍島軍演進行報復，避免美國過度支持台獨，造成台海衝突。

今年4月蔡英文總統過境美國訪問，特別在洛杉磯雷根圖書館會見現任眾議院議長麥卡錫，又再次引來解放軍環台軍演，讓台海安全一直處於戰爭邊緣的狀態，隨時都有可能擦槍走火造成衝突。

近日，被稱為美國「戰爭販子」的前國家安全顧問波頓才前腳高調訪台，緊接著25家軍火商就後腳跟進，把台灣當成美國的「灶咖」，愛來就來。其實，若是他們當客人來訪也罷，但是他們來台的目的性很強，不是來「推銷戰爭」，就是來販賣軍火。雖然行政院副院長鄭文燦辯稱，他們不是來賣武器、是選擇合作供應廠商，只是，台灣每年花大把經費向美國買武器，這可是不爭的事實。

就以波頓來說，他在台販賣的戰爭，主要有兩點：一是「保有力量不是挑釁，軟弱才是」。這句「軟弱才是挑釁」的話，完全顛覆華人「以柔克剛」，以及美國學者奈伊「軟實力」的概念。波頓強調硬碰硬的「硬實力」，以台海兩岸不對稱的實力來看，不就是要台灣不斷的買武器，以強化對抗解放軍的實力嗎？

二是，「想要和平，必先備戰」。波頓在「台灣人公共事務會」（FAPA）成立40年晚會致詞中，引用古羅馬名言「若要和平，必先準備戰爭」，並強調台美之間應深化軍事與情報合作，美國應提供更多武器與技術給台灣，讓更多美國軍艦在台海航行。

不管古羅馬人的格言是否有道理，但是把冷兵器時代的戰爭與和平觀念，應用到核子與資訊時代的戰爭，恐怕有些不合時宜。現代戰爭不僅可能毀了人民的生命財產，也會毀了一個國家。俄烏戰爭中烏克蘭的慘狀不是最現實的例子嗎？

但是，美國政客若到台灣來宣揚和平，美國軍火商又哪裡有利可圖？所以政客販賣戰爭，軍火商來台販賣軍火，可以說是一種互利的行為。然而，一旦兩岸真的打起來，台灣生靈塗炭，美國真的會在乎台灣是否還存不存在嗎？

民進黨執政7年來，在親美抗中的政策下，安全議題完全向美國傾斜，才造成美國政客與軍火商認為來台「有利可圖」，而且來台訪問不僅有吃有拿，還可以被奉為上賓，有這麼聽話的台灣執政者，美國政客、軍火商怎會不「樂不思台」？只是，套一句大陸國台辦發言人的警告「台獨被美國綁上戰車」，如果兩岸爆發戰爭，到底最後誰才是受害者？台灣人不得不深思。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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