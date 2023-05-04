對於在台北市讀高中的楊千逸而言，來大陸讀書這個決定，在同學之間也不是什麼奇怪的事情。「那時申請大陸院校的時間正好是2020年，人們對疫情的認知尚不足，許多台灣人仍認為『大陸因為疫情很危險』，所以才有同學問我為什麼要這個時候到大陸讀書。同學們倒不是認為大陸落後什麼的。」

2001年出生的楊千逸，現在在湖南省中南大學就讀藥學專業。雖然作為「00後」，成長於社群媒體和大陸崛起的時代，但在她小學、初中的時候，電視新聞仍是人們獲取大陸信息的重要來源，網絡上關於大陸的事情也不多元。

所以，問起楊千逸小時候對大陸的認知，與許多台灣「80後」沒太大差別——「就是會認為廁所沒隔間之類的，偏向落後。」

但這認知，在大陸電視劇逐漸映入台灣人視野後，產生轉變。

●「我和小妹的世代差距」

楊千逸上高中之後，周圍看大陸電視劇和大陸綜藝的同學越來越多。「從《甄嬛傳》那種的古裝劇開始，再到後來仙俠劇、現代劇、校園劇什麼都看，還有大陸的綜藝節目，自然就會對大陸有更多認識。比如你看現代劇，自然而然就會認為『大陸看起來也挺進步的』，也會有同學喜歡大陸歌手，比如周深，還有一些古風的歌手。」

「另外，其實有一些同學是去過大陸旅遊的，去實際看過之後也會有不同感受。平時我們之間其實不會去聊對中國大陸什麼看法，因為會有點『政治敏感』，但會知道同學看哪些大陸節目、喜歡哪些明星。在這些軟性的文化上，大家是有接受度的。」

講起近年兩岸的「趨同」現象，楊千逸分享了家人間不同世代的差距。

楊千逸參加台聯組織的張家界觀摩活動。（受訪者提供）

「我有一個10歲的小妹妹，特別喜歡刷抖音，遣詞用句就會跟大陸沒差別，甚至還會寫簡體字。我這一代對簡體字雖然會認一些，但還『不這麼會』，我來大陸讀書後要寫一些簡體字還會想一下。但到了我小妹那一代，會非常普遍。她看抖音、玩狼人殺，會跟我分享抖音的內容，還會問我的大陸同學是哪裡人。」

「我們小時候，對大陸就是一個整體的印象，但她年紀這麼小已經大概知道大陸很大、有不同的省份差異。可能不完整、但有一個初步的概念。」

「當然，對於我這一代台灣人來說，這麼小的年紀就會寫簡體字，很多人會認為『不太好，應該都要寫繁體字』。但如今小紅書上都有台灣初中生寫簡體字，何況是小妹這一代呢？」

●「到了我這一代，大陸醫療素質有望更進步」

楊千逸在中南大學校園照。（受訪者提供）

有台灣家人朋友會勸她，要不要回台灣讀大學？原因很簡單，楊千逸讀的是藥學專業，但台灣並不承認大陸醫藥相關學歷和證照。等於她若留大陸讀藥學，那未來就是注定在大陸發展。

剛來的時候，她也有過不適應。「我在台灣有考上大學、也有保留學籍，是可以回台灣重讀的。大一剛來湖南的時候，也是真的想回台灣讀書。大陸學校以學習為主，社團沒有台灣院校好玩發達，會羨慕台灣大學生的生活，心態和生活上都有些不適應。」

「這種情況等我升上大二後，開始上藥學相關的專業課，才開始好轉。」與此同時，楊千逸認識了更多的台灣學長姐，台灣學生之間會相互幫助。加上，留在大陸當藥師，也是看好這片市場，相信畢業後出路會廣很多。

對楊千逸而言，兩岸在醫療方面，各有優劣，也應該相互學習。

「藥學在台灣有一個瓶頸期，市場飽和、研究人員面臨經費問題。大陸因為經費更充足，在科研方面領先，但醫療素質差台灣一截，看病體驗、醫療人員對病患的態度，都還需要更改進。我的大陸同學也都會批評醫療素質問題。」

「但年輕一代的大陸醫學生，越來越注意這方面的問題，我大陸同學都非常重視這一塊。相信等到我這一代，醫療素質會更進步。」（郭雪筠）

【本文原刊載於《台聲》雜誌 （總第566期），來源：「台胞之家」微信公眾號】