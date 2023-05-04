經濟部日前發布台韓統計分析，為各報廣為報導，去年台灣人均GDP升至32,811美元，贏過南韓的32,237美元。回顧歷史，台灣早年是遙遙領先的，輸韓國是2005年以後的事，如今能夠追平，甚至略贏一些，誠然可喜。

事實上，台灣去年能後來居上，匯率是關鍵，去年韓元匯率比前一年貶值11.4％，新台幣只貶了5.9％，是以用美元計算的人均GDP，兩國皆呈倒退，差別只在我國退的少，韓國退的多，以此而言，這次贏韓國，實在不必要太高興，國際匯市變化無常，說不定不久匯率又起波折，我們又要輸了。

更重要的是，我們能贏，可說是過去幾年半導體產業景氣持續擴張所賜，台韓雖然都發展半導體，但兩國的產業結構大不相同，我們自十年前，出口就高度集中在半導體所屬的電子零組件產業，以2011年而言，電子零組件占我出口23.3％，而韓國雖也發展半導體，但其占出口比重僅8.7％，十年後的今天，電子零組件占我出口比重已達41.7％，遠在韓國18.3％之上。

我們都知道，雞蛋放在同一個籃子裡有風險，同樣的，一國經濟也不宜過度依賴某一產業，因為每個產業都有自己的景氣循環及外在的競爭變化，農業出口國、石油輸出國也是因為過度依靠單一產業，因此景氣常是大好大壞，過度依賴少數明星產業的風險，於此可知。

台灣這個產業結構，配合過去幾年全球半導體景氣擴張，自然是春風得意，但人無千日好，花無百日紅，所有的產業活動最後仍要在市場的法則下運行，一旦半導體景氣反轉，由於占台灣出口逾4成，對台灣所帶來的衝擊，必然更甚於韓國，台灣產業如此過度依賴半導體，實在是一大隱憂。

相反的，韓國出口產品多元，他們除了半導體，資通、汽車、造船、機械、化學品、基本金屬等產業也都有相當的競爭力，也都是出口的重要產業。因為多元，恰可以分散雞蛋放在一個籃子的風險，當半導體產業走疲，造船、汽車也許正好，當基本金屬進入循環的冬天，也許化學品、家用電器已迎來景氣春燕，這是產業多元的好處。

民進黨自2016年執政以來，雖讓我國人均GDP超越南韓，但從產業結構、貿易排名、資源分配及就業的創造，我們有以下三點的觀察：

第一、資源過度向半導體產業集中：如前所言，半導體所屬的電子零組件產業，如今占出口比重已逾40％，要支撐這麼大的生產活動，每年投入的水、電等資源也是難以想像的，長期以來，製造業固定投資裡，半導體產業就占了6成以上，傾舉國之資源投入的這個產業，雖創造了可觀的出口，名揚國際，但這個產業所釋出的就業機會只占製造業的2成，這個不平衡的現象由來已久，近年更加嚴重，必須警惕，未雨綢繆。

第二、台灣出口排名與南韓距離仍遠：依世貿組織（WTO）的貿易排名，在貨品出口方面，台灣於2016年名列第18，2022年提升至第17，略有進步，而韓國同一期間也由第八名升至第六名，兩國在這一期間都有進步，然而台灣與韓國差距仍有十名之遙，說明韓國多元的產業發展政策，非僅能保住出口優勢，也讓他們的生產資源做了更有效的分配，值得學習。

第三、服務輸出仍落後韓國甚遠：依WTO的統計，服務輸出方面，2022年韓國名列16，比2016年進步一名，而我國名列26，與2016年名次相同，兩國差距依舊有十名之遙，韓國在觀光、影視、專利、海外營造等領域的服務輸出，都取得了不錯的成績，他山之石，值得我們學習。

我國於1992年人均GDP已達到一萬美元，韓國遲至1995年才跟上，隨後韓國於1998年亞洲金融風暴又遭重創，人均GDP跌破7,000美元，然而，他們終於在2005年超過台灣，當年經建會主委胡勝正稱讚南韓在亞洲金融風暴後的改革魄力，並推崇韓國是可敬的對手，相當值得我們學習。時隔十多年後的今天，我們略略贏過韓國，實在不必太高興，更不可自滿，面對自身產業結構過度向半導體產業傾斜的現象，尤須小心，服務業的發展則屬刻不容緩，服務質量的提升，國家品格的培養，對台灣而言尤其重要。

我們盼望執政當局從台韓人均GDP的變化，不只看到喜訊，也要看到警訊，對於施政的眼光要如同當年的胡主委一樣，不要只爭朝夕的輸贏，而要看見國家經濟發展的問題，如此才對國家長遠的發展有益。