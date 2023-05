台灣有超過120萬名的身心障礙者,影響所及至少500萬名的家屬,需要多元與個別的優質的高齡者及身心障礙者政策。本屆我國立法院因為沒有身心障立委,使得國內在推動諸多政策困難重重,許多涉及身心障礙者的相關法律與措施都需即時檢討修正,但由於目前立法院未有身心障立委,使立即應增修的身心障權益無法與時俱進。另一方面,行政部門也因為立法院未有身心障立委,不會感到有被刪減預算的壓力,而輕忽對身心障礙者議題的重要性。

2022年8月我國提交身心障礙者權利公約(CRPD)第二次國家報告,國際審查委員認為我國在第29條保障身心障礙者參與政治及公共生活部分,只有簡單說明「身心障礙者得自由加入各政黨,亦得依《政黨法》規定,籌組政黨並推薦候選人參加公職人員選舉…」,僅是消極地說明身心障礙者可以自由參與公職選舉,極度缺乏積極促進其參與政治的措施。因此。各民間版報告均批評「未給予障礙者足夠支持參與選舉」。

近些年來台灣在徐中雄、鄭龍水、楊玉欣與王榮璋等立法委員之後,立法院就沒有身心障委員,我國對身心障礙者參政,不但沒有像關注性別平等、原住民與新住民等重視需求,反而不斷在退步。根據陽明交通大學衛生福利研究所周月清教授分析,現任立法院的立法委員,原住民有6名,其中民進黨兩名,國民黨三名, 無黨籍一名;新住民有兩名,民進黨一名,國民黨一名。然而,身心障礙者總人口雖是前述原住民、新住民的3倍,但本屆立法委員席次則掛零,而相較人口佔身心障礙一半的原住民立委席次,自第二屆以來,原住民則有個58個席次,為身心障礙者的5.3倍,相較於日本現已有三位重度障礙者的國會議員,台灣不能再等,未來一定要有身心障立委!

台灣面臨高齡化及少子化的趨勢,由於人口結構的改變,加上社會及經濟安全網的缺乏,使得我國社會面臨三大風險如下:

一、照顧的風險:觀察世界各國研究社會福利學者已不在單純只是在研究年金改革,更進一步研究如何擬定優質的照顧政策,成為各國顯學,我國宜加強擬定更多元化與人性化的照顧,此需要具有豐富被照顧經驗的身心障礙者參與,才能擬定出優質的照顧政策。

二、障礙的風險:隨著台灣高齡化時代的來臨,越來越多高齡者及身心障礙者因為無障礙環境不佳,例如餐廳及診所缺乏無障礙設施,導致跌倒摔傷的問題層出不窮,威脅全民老後的健康狀況,台灣需要打造健康的社區生活環境,不但要加強推動公私部門無通用化及無障礙環境建設,更需要善用數位高科技的技術,發展AI結合輔具創新的產業供應鏈,也都需要身心障礙者的參與,提供寶貴豐富的使用經驗,才能協助高齡者及障礙者的無障礙生活。

三、貧困的風險:近年來新冠肺炎疫情造成國內外物價上漲,各國紛紛採取調高利息的緊縮通貨膨脹政策,使得許多平日僅靠政府補助生活津貼的高齡者及身心障礙者陷入貧困,需要督促政府制訂更合宜的社會福利措施,都需要身心障礙者的參與,以便透過財政重新分配,達到脫離貧窮的困境。

為解決上述三大社會風險,我國應大幅檢討增修訂過時的法律,包括:為維護國人的照顧品質,修正身心障礙者權益保障法、檢討修訂長期照顧服務法。為確保健康無礙的生活,應制訂無障礙專法,障礙者數位近用法,身心障礙者反歧視法、身心障礙者權利救濟法等。另為減少貧窮及創造就業機會,應修訂社會救助法、就業服務法等。

此外,因應現今科技與環境變化及高齡化與少子化的發展,我國社會福利政策需要與時俱進,且在調整過程中,也需要先經過「身心障礙影響評估」後才能實施,此都需要具有障礙意識與實際經驗的身心障不分區立委,促成增修法的推動。

障礙議題不分藍綠白,積極促進台灣社會進步文明,有效監督行政部門,建立符合高齡者與障礙者及障礙兒童所需的理想政策制度,落實障礙平權,實在刻不容緩!因此,我們呼籲國內各政黨重視身心障礙者議題,提出三項訴求:

一、台灣超過120萬身心障礙者,連同照顧者影響所及近500萬家庭,已是我國總人口四分之一,立法院急需要有身心障立委席次。

二、身心障礙者最了解自己的困境與人權需求,「沒有我的參與,不要為我做決定」(Nothing About Us Without Us)。

三、呼籲各政黨不分區立委提名時,應考量與「以障礙者為主要組成的障礙平權倡議組織」(DPO)合作,推出具有障礙平權意識的障礙者作為候選人,列於安全名單內,以彰顯人道關懷與社會正義。

(作者為CRPD聯盟召集人暨台灣障礙者權益促進會理事長)

