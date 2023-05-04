美國最高法院去年6月推翻了1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）所裁定的墮胎權之合法，轉而認定墮胎並非憲法賦予的權利，並允許各州自行決定是否禁止墮胎。這個由保守派大法官主導、不受歡迎的裁決，終在秋季的期中選舉被民主黨利用，將共和黨貼上「極端」的標籤，於是預期共和黨大勝的「紅潮」被擋下了。

就如同在台灣，統獨議題淪為選舉手段；美國也上演類似戲碼，目前是輪到墮胎權的支持與否，由民主黨候選人在選戰中追殺共和黨對手。由於這個戰術實在好用，所以沿用至今年。

4月4日，威斯康辛州選出一位自由派的州最高法院法官普羅塔謝維奇（Janet Protasiewicz），自由派終於成為威州最高法院多數（4:3），得以控制該院。選前普羅塔謝維奇就保證倘若勝選，將以關鍵的一票，反轉威州的墮胎禁令，最後她以11個百分點，大贏反墮胎權的對手。

威州選舉與墮胎權議題是相關的，因為勝選的人確實能針對該議題有所作為，加上威州是搖擺州，因此這次勝選算是戰術得當。但有些情況是，選舉公職的工作性質跟墮胎權毫無關係，民主黨仍樂於操作該議題。

內布拉斯加州的首府林肯市正選市長，現任民主黨籍市長拜爾德（Leirion Gaylor Baird）尋求連任，她接受紐約時報訪問表示，選民問她若州議會要通過法案禁止墮胎權，她有什麼立場？她回答：大聲反對！

重點來了，市政跟墮胎權毫無關係，是否禁止墮胎是州的權力，選民怎麼會想知道市長對市政無關議題的看法？

拜爾德表示：「選民更想知道候選人站在哪一邊，就算不是典型的市政議題。」

拜爾德的主要挑戰者蓋斯特（Suzanne Geist）是前任內布拉斯加州的共和黨籍州參議員，曾提案限制或禁止墮胎，她接受紐約時報訪問表示，主打墮胎權是迴避市政、將焦點擺在跟市府、市長選舉無關的事情上。

林肯市市長選舉分為二階段，一階段初選4月4日，由現任民主黨籍市長拜爾德領先；二階段決選5月2日，根據當地電視台KOLN的網站報導，由拜爾德以54%得票率勝出，正式官方結果尚未公布。

民主黨擁抱墮胎議題，能屢戰屢勝嗎？紐約時報記者萊昂哈特（David Leonhardt）分析，某些情境下確實有效，例如威州的州最高法院法官選舉、或某些市長選舉中，民主黨將對手打成「凡事保守」的形象後，勝率就高了。但在其它選舉，例如州長、國會議員等，多數選民同時關注許多議題，就難說了。

2023年的地方選舉對民主黨而言，可說是一場實驗。紐約時報記者艾普斯汀（Reid J. Epstein）指出，民主黨去年利用墮胎議題，在期中選舉中大有斬獲，如果今年持續奏效，應該會在2024年的各級選舉複製，包括總統拜登（Joe Biden）的大選，如果他尋求連任的話。

拜登4月25日在推特宣布將在2024年參選連任。同一天，他的副手賀錦麗（Kamala Harris）提出保障墮胎權為選戰主軸之一。

「打選戰唯一的錯誤，就是打輸。」這是電影「危機女王」的台詞。民主黨找到了貼標籤的新方法，怎麼能錯過呢？

（作者為資深媒體編譯）

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