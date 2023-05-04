近期Netflix熱播台劇《人選之人——造浪者》剛上線播出，就衝上台灣Netflix排行榜。民進黨也不免俗地邀賴清德主席，拍了一部仿《造浪者》劇情的宣傳短片，以示賴清德走在年輕人的時光廊道，貼近社會走向。

《造浪者》劇情描述台灣萬千的選舉文化，是一群政治幕僚團隊在變化多端的選戰檯面奔忙。面對利益誘因時，能否禁得住誘惑與鼓動，持續地抱持入行的初衷，實踐政治工作者的願景與理想。

平實而言，當前圍繞在賴清德周圍的許多《造浪者》，不能說他們沒有理想或願景，但他們為了要扶他們的老闆上馬，未來坐上大位，大家可以利益均霑，使盡了全力，卯足了力道，造謠生非、汙衊踐踏、醜化抹黑、攻訐無盡、直至全毀、仍不停手。諸如，將新北市槍擊治安問題，醜化推託給侯友宜市長；將馬英九訪問大陸、希臘所提出為台灣安全與兩岸和平的說明與提議，醜化抹黑與攻訐殆盡，體無完膚；以及將賴清德台獨面具、和平抗中轉換和平保台、罵國民黨兩岸論述精神分裂等反覆硬拗、黑白顛倒、不顧民瘼等，都讓人不敢領教。

上述這種政治打手型的造浪者，充斥圍繞在賴清德與民進黨四方，拉幫結派挑釁民進黨派系，搬弄內部是非，衝撞自己人也砍劈政敵，已經使得英系與賴系不睦浮上檯面，立委初選提名廝殺見骨，黑金與賴系牽扯不清，這都是造浪者的「成效」。因而使得賴系如出神入化般地無敵最大，2024如探囊取物，穩贏不輸之姿，益加顯著。

其實，賴神所領軍的這批造浪者們，在近期媒體民調指出，有34％的選民希望民進黨被下架；在藍綠民調對決時，出現侯友宜42％高於賴清德的35％的支持度，更有高達23％的中間選民（約佔選民數的30％左右），不希望看到民進黨勝選。相信賴神和他的幕僚們，面對這樣的情狀，應該心裡有數，前述造浪者之成效與民調所示，這群造浪者們是否就是始作俑者，應該不難理解了。而民調所顯示的選民態度，賴神與造浪者，還能掉以輕心嗎？

造浪者，應該是老闆是否得以規矩，平步青雲地踏上大位舞台的推手與助手，而不是平白造浪，毀人名節，成為搬弄是非之流。是以，賴清德所領軍的造浪者們，正派、規矩、良心、知恥正面造浪，才是人選之人。

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